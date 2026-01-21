R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e t e s t i m o n i a n z e c h e a b b i a m o a s c o l t a t o o g g i s o n o i m p o r t a n t i p e r c h é n o n d o b b i a m o s p e g n e r e i r i f l e t t o r i . I r i f l e t t o r i d e l l a s t a m p a , d e l l a p o l i t i c a , d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , d e l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e i n t e r n a z i o n a l i d e v o n o r i m a n e r e a c c e s i p e r c h é l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e n o n s i è a f f a t t o r i s o l t a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n E l l y S c h l e i n , N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i . " S o n o s t a t i a d d i r i t t u r a e s p u l s i d e l l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i u m a n i t a r i e , S a v e t h e C h i l d r e n , l a C a r i t a s , a G a z a e a n c o r a i n C i s g i o r d a n i a l e a g g r e s s i o n i , l e v i o l e n z e s i c o n s u m a n o q u o t i d i a n a m e n t e . C i s o n o t a n t i s s i m i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i , a l c u n i a d d i r i t t u r a t r a t t e n u t i s o l o i n b a s e a u n p r o v v e d i m e n t o a m m i n i s t r a t i v o , u n a d e t e n z i o n e a m m i n i s t r a t i v a e s o n o l ì e a r r i v a n o o v v i a m e n t e n o t i z i e c h e s o n o c o n f e r m a t e , c o i n c i d e n t i , c o n c o r d a n t i d i s t u p r i , d i v i o l e n z a e d i t o r t u r e . T u t t o c i ò è i n a c c e t t a b i l e o v v i a m e n t e p e r u n o S t a t o d i r i t t o , u n o S t a t o d e m o c r a t i c o " . " D o b b i a m o c o n t i n u a r e a b a t t e r c i p e r l a c a u s a p a l e s t i n e s e , d o b b i a m o c o n t i n u a r e a r i v e n d i c a r e l a l i b e r t à , l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . C i s i a m o s p e s i s i n d a l l ' i n i z i o c o n m a n i f e s t a z i o n i , a b b i a m o a d e r i t o , a b b i a m o s p i n t o e i o c r e d o c h e l a q u e s t i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e è u n a q u e s t i o n e c h e c i r i g u a r d a a t u t t i p e r c h é r i g u a r d a i n o s t r i p r i n c i p i , r i g u a r d a l a n o s t r a i n t e g r i t à m o r a l e e c h i s i g i r a d a l l ' a l t r a p a r t e o v v i a m e n t e t r a d i s c e s e s t e s s o e t r a d i s c e i v a l o r i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e a b a s e d i u n a c o n v i v e n z a c i v i l e n o n s o l o n a z i o n a l e m a i n t e r n a z i o n a l e " .