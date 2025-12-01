O t t a w a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C a n a d a " c o n d a n n a f e r m a m e n t e g l i a t t i v i o l e n t i c o m m e s s i d a i c o l o n i e s t r e m i s t i e s i o p p o n e a q u a l s i a s i a z i o n e o d i s c o r s o s u l l ' a n n e s s i o n e d e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i . S e c o n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , i c i v i l i d e v o n o e s s e r e p r o t e t t i " . C o s ì i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c a n a d e s e i n u n a d i c h i a r a z i o n e i n c u i c o n d a n n a l a v i o l e n z a d e i c o l o n i , a f f e r m a n d o d i e s s e r e " a c o n o s c e n z a d e l f a t t o c h e u n c i t t a d i n o c a n a d e s e è r i m a s t o f e r i t o i n C i s g i o r d a n i a " e a g g i u n g e n d o c h e l a p o s i z i o n e d e l P a e s e è c h e " g l i i n s e d i a m e n t i i s r a e l i a n i n e l l a C i s g i o r d a n i a o c c u p a t a s o n o i l l e g a l i s e c o n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . N e l l a d i c h i a r a z i o n e , i l m i n i s t e r o a f f e r m a d i a v e r " i m p o s t o q u a t t r o s e r i e d i s a n z i o n i i n r e l a z i o n e a l l a v i o l e n z a d e i c o l o n i e s t r e m i s t i c o n t r o i p a l e s t i n e s i " . E a g g i u n g e d i " a c c o g l i e r e c o n f a v o r e i l p i a n o d i p a c e g u i d a t o d a g l i S t a t i U n i t i p e r G a z a e d i e s o r t a r e t u t t e l e p a r t i a d a c c e l e r a r e i p r e p a r a t i v i p e r u n a F o r z a d i s t a b i l i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e t e m p o r a n e a p e r g a r a n t i r e i l d i s a r m o d i H a m a s , f a c i l i t a r e i l r i t i r o i s r a e l i a n o e p r o t e g g e r e i c i v i l i " .