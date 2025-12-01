T e l A v i v , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e i s r a e l i a n o , I t a m a r B e n G v i r , h a d i c h i a r a t o d u r a n t e l a r i u n i o n e d e l s u o p a r t i t o c h e " e l i m i n a r e l a c o r r u z i o n e n e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o è f o n d a m e n t a l e , e a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e è l a g r a z i a p e r i l p r i m o m i n i s t r o , c h e p o r t e r à a l l a r i c o n c i l i a z i o n e e a l s u o r i s a n a m e n t o " . " L a s t e s s a c o r r u z i o n e - h a a g g i u n t o - h a p o r t a t o a l l a p e r s e c u z i o n e d e l p r i m o m i n i s t r o e a i n c a s t r a r l o p e r i c a s i a c u i s t i a m o a s s i s t e n d o " .