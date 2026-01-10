R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I m i r a c o l i s t a t i s t i c i c o n t i n u a n o a d a c c a d e r e c o n F r a t e l l i d ’ I t a l i a . S e c o n d o i l p a r t i t o , a n u m e r i d e l 2 0 2 5 c o n s o l i d a t i , i l G o v e r n o a v r e b b e ' d i m e z z a t o g l i s b a r c h i ' . P e c c a t o c h e n e s s u n o d i c a r i s p e t t o a c o s a . E s o p r a t t u t t o r i s p e t t o a q u a n d o . G u a r d i a m o i d a t i u f f i c i a l i d e l V i m i n a l e , n o n g l i s l o g a n . N e l ⁠ 2 0 2 3 : 1 5 7 . 6 5 1 ; s b a r c h i ; 2 0 2 4 : 6 6 . 6 1 7 ; 2 0 2 5 : 6 6 . 2 9 6 . T r a d u z i o n e s e m p l i c e : i l ' d i m e z z a m e n t o ' a v v i e n e s o l o d o p o a v e r t o c c a t o i l r e c o r d s t o r i c o , a v v e n u t o c o n l o r o a l g o v e r n o . P r i m a f a i e s p l o d e r e i n u m e r i , p o i l i c o n f r o n t i c o n i l d i s a s t r o c h e h a i c r e a t o t u s t e s s o e t i a u t o p r o c l a m i s a l v a t o r e . E c ’ è d i p i ù : i l 2 0 2 5 n o n m i g l i o r a i l 2 0 2 4 , l o r e p l i c a . S t e s s o l i v e l l o , s t e s s i f l u s s i , n e s s u n a i n v e r s i o n e s t r u t t u r a l e . A l t r o c h e s v o l t a , a l t r o c h e s u c c e s s o . Q u e s t a n o n è p o l i t i c a . N o n è s i c u r e z z a . È r e t o r i c a c i r c o l a r e , p r o p a g a n d a c h e s i a u t o a l i m e n t a e p r e n d e i n g i r o i c i t t a d i n i c o n t a n d o s u l f a t t o c h e n e s s u n o g u a r d i i n u m e r i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l c a p o g r u p p o M 5 S a l S e n a t o , S t e f a n o P a t u a n e l l i . " E p o i u n a d o m a n d a i n e v i t a b i l e : c o s a c ’ e n t r a n o i g i u d i c i d a v a n t i a q u e s t o d i s a s t r o ? Q u i n o n s i a m o d a v a n t i a u n p r o b l e m a d i g i u s t i z i a , m a a u n e v i d e n t e c o r t o c i r c u i t o l o g i c o . Q u a n d o m a n c a n o i r i s u l t a t i , s i c e r c a u n c o l p e v o l e q u a l u n q u e . A n c h e a c o s t o d i s e m b r a r e s c o l l e g a t i d a l l a r e a l t à . E a q u e l p u n t o , p i ù c h e u n c o s t i t u z i o n a l i s t a , s e r v i r e b b e d a v v e r o u n o p s i c h i a t r a b r a v o . I m i r a c o l i s t a t i s t i c i c o n F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n a v v e n g o n o n e i p o r t i . A v v e n g o n o n e i c o m u n i c a t i s t a m p a ” .