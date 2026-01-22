R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e s p r i m e s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a t u t t e l e f a m i g l i e , l e i m p r e s e e l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e c o l p i t e d a l l a v i o l e n z a d e l c i c l o n e c h e h a i n v e s t i t o i l S u d e i n p a r t i c o l a r e l a S i c i l i a , l a C a l a b r i a e l a S a r d e g n a . R i n g r a z i a m o p o i t u t t e e t u t t i q u e l l i c h e i n q u e s t e o r e s i s t a n n o a d o p e r a n d o p e r a i u t a r e l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " L a d r a m m a t i c i t à d e l l a s i t u a z i o n e è e v i d e n t e a t u t t i e r i c h i e d e a z i o n i i m m e d i a t e d a p a r t e d e l g o v e r n o e d e i m i n i s t r i c o m p e t e n t i : p a r l i a m o d i a t t i v i t à c h e h a n n o n e c e s s i t à d i a i u t i m i r a t i e v e l o c i p e r n o n c o m p r o m e t t e r e , o l t r e a i d a n n i i m m e d i a t i , a n c h e l a p r o s s i m a s t a g i o n e , s a l v a g u a r d a n d o i p o s t i d i l a v o r o a t t r a v e r s o s t r u m e n t i s p e c i f i c i " . " I l m i n i s t r o S a l v i n i , c h e c h i e d e l o S t a t o d i e m e r g e n z a , p o t r e b b e a d e s e m p i o i n i z i a r e a d e s t i n a r e l e s o m m e d e l l ’ a n n u a l i t à d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o p e r i l r i p r i s t i n o i m m e d i a t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , c o s ì c o m e a b b i a m o g i à c h i e s t o c o n u n e m e n d a m e n t o a l M i l l e p r o r o g h e . A l l o s t e s s o m o d o i l P d h a c h i e s t o c h e v e n g a n o d i f f e r i t e a l 2 0 2 7 t u t t e l e s c a d e n z e c o n t r i b u t i v e p e r s o s t e n e r e l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e c o l p i t e . B e n e i n f i n e c h e g o v e r n o e m i n i s t r i a n n u n c i n o d i v o l e r s i r e c a r e n e l l e z o n e c o l p i t e m a q u i s e r v o n o m i s u r e s p e c i f i c h e , i m m e d i a t e e n o n r i n v i a b i l i ” .