C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I c i t t a d i n i d i q u e s t e t e r r e h a n n o s a p u t o c o n p a z i e n z a r i c o s t r u i r e q u e i l e g a m i d i a m i c i z i a , d i s o l i d a r i e t à , d i f i d u c i a r e c i p r o c a c h e i f u n e s t i e v e n t i d e l s e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e , d e g l i a n n i c h e l i h a n n o p r e c e d u t i e s e g u i t i i m m e d i a t a m e n t e a v e v a n o d r a m m a t i c a m e n t e f e r i t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , a l l a s e d u t a s o l e n n e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i C a p o d i s t r i a .