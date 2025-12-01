Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministro della Cultura, che aveva preso le distanze dalluso degli uffici di diretta collaborazione e dei canali istituzionali per fare propaganda politica durante le elezioni regionali, ha deciso di trattenere come consigliere per la comunicazione la persona che lui stesso aveva indicato come responsabile e di cui aveva accettato le dimissioni". Così una nota del deputato democratico Piero De Luca, che aveva pubblicamente denunciato luso distorto dei canali istituzionali e dellufficio stampa del MiC durante la campagna per le elezioni regionali in Campania. "Prendiamo atto di un netto cambio di registro rispetto a quanto dichiarato a caldo. Chiederemo conto a lui direttamente e al Ministero dellInterno di quanto accaduto, dal momento che è stato lo stesso Ministero a confermare che vi era stato un uso distorto della comunicazione istituzionale. Se tutto confermato, verificheremo poi come agire, ma è evidente che da Giuli cè stato uno scaricabarile di facciata che, con questo nuovo atto, confermerebbe totalmente che le responsabilità dichiarate da Giuli stesso e dal suo capo ufficio stampa sono tutte politiche. È Giuli che dovrà spiegare quanto accaduto nelle sedi istituzionali competenti.