R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e n d i a m o d a g l i o r g a n i d i s t a m p a c h e i l M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , c h e a v e v a p r e s o l e d i s t a n z e d a l l ’ u s o d e g l i u f f i c i d i d i r e t t a c o l l a b o r a z i o n e e d e i c a n a l i i s t i t u z i o n a l i p e r f a r e p r o p a g a n d a p o l i t i c a d u r a n t e l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , h a d e c i s o d i t r a t t e n e r e c o m e c o n s i g l i e r e p e r l a c o m u n i c a z i o n e l a p e r s o n a c h e l u i s t e s s o a v e v a i n d i c a t o c o m e r e s p o n s a b i l e e d i c u i a v e v a a c c e t t a t o l e d i m i s s i o n i " . C o s ì u n a n o t a d e l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o P i e r o D e L u c a , c h e a v e v a p u b b l i c a m e n t e d e n u n c i a t o l ’ u s o d i s t o r t o d e i c a n a l i i s t i t u z i o n a l i e d e l l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l M i C d u r a n t e l a c a m p a g n a p e r l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a m p a n i a . " P r e n d i a m o a t t o d i u n n e t t o c a m b i o d i r e g i s t r o r i s p e t t o a q u a n t o d i c h i a r a t o ‘ a c a l d o ’ . C h i e d e r e m o c o n t o a l u i d i r e t t a m e n t e e a l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o d i q u a n t o a c c a d u t o , d a l m o m e n t o c h e è s t a t o l o s t e s s o M i n i s t e r o a c o n f e r m a r e c h e v i e r a s t a t o u n u s o d i s t o r t o d e l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e . S e t u t t o c o n f e r m a t o , v e r i f i c h e r e m o p o i c o m e a g i r e , m a è e v i d e n t e c h e d a G i u l i c ’ è s t a t o u n o s c a r i c a b a r i l e d i f a c c i a t a c h e , c o n q u e s t o n u o v o a t t o , c o n f e r m e r e b b e t o t a l m e n t e c h e l e r e s p o n s a b i l i t à — d i c h i a r a t e d a G i u l i s t e s s o e d a l s u o c a p o u f f i c i o s t a m p a — s o n o t u t t e p o l i t i c h e . È G i u l i c h e d o v r à s p i e g a r e q u a n t o a c c a d u t o n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i c o m p e t e n t i . ”