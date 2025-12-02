R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f a t t o c i d a n n o u n a r e a l t à c o m p l e t a m e n t e d i v e r s a " d a q u e l l a r a c c o n t a t a d a l g o v e r n o M e l o n i . " S o n o d a t i c h e f o r n i s c o n o a g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i , i n t e r n e c o m e l ' I s t a t , c o m e B a n c a I t a l i a , l ' u f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i b i l a n c i o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì s u L a 7 . " C ' è u n c r o l l o d e i s a l a r i r e a l i , 6 m i l i o n i d i c i t t a d i n i r i n u n c i a n o a l l e c u r e , a u m e n t o d e l l a p o v e r t à . m e d i e e p i c c o l e i m p r e s e t a r t a s s a t e e a n c h e s e p p e l l i t e d a l l a c a r o e n e r g i a . Q u i n d i d i r e c h e l e c o s e v a n b e n e n o n è c o s ì . E p o i c i s o n o d a t i c h e v e n g o n o d a l l a r e a l t à . I n C a m p a n i a 2 5 p u n t i d i s t a c c o f o r s e s e g n a l a n o a n c h e i l f a t t o c h e q u e i s a l t e l l i , q u e i b a l l e t t i c h e M e l o n i h a f a t t o i n C a m p a n i a " n o n h a n n o p o r t a t o b e n e .