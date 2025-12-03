R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l p a n e l “ U n d e r w a t e r : m i n a c c e c y b e r , s i c u r e z z a e n u o v e d i n a m i c h e g e o p o l i t i c h e ” , p a r t e d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a , G a b r i e l e M a r i a C a f a r o , E v p U n d e r w a t e r d i F i n c a n t i e r i , h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o a l l a s i c u r e z z a d e l m o n d o s u b a c q u e o . “ C ’ è u n a f o r t e e s i g e n z a d a p a r t e d i c h i d e t i e n e e g e s t i s c e i n f r a s t r u t t u r e u n d e r w a t e r e a b b i a m o v i s t o u n a s e n s i b i l i t à c r e s c e n t e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a m i l i t a r e ” , h a a f f e r m a t o , r i c o r d a n d o i l r u o l o d e l P o l o N a z i o n a l e d e l l a S u b a c q u e a e d e l l e t e c n o l o g i e g i à d i s p o n i b i l i , s p e s s o s v i l u p p a t e a n c h e d a p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . I n q u e s t o s c e n a r i o — h a o s s e r v a t o — è f o n d a m e n t a l e i l r u o l o d e l l ’ “ o r c h e s t r a t o r e , o v v e r o l ’ a r c h i t e t t o d i u n s i s t e m a d i s i s t e m i ” , i n g r a d o d i i n t e g r a r e m e z z i , s e n s o r i , c a p a c i t à i n d u s t r i a l i e s o l u z i o n i s o f t w a r e . C a f a r o h a s p i e g a t o c h e l a p r o t e z i o n e d e l d o m i n i o s u b a c q u e o r i c h i e d e “ u n a s o l u z i o n e i n t e g r a t a d a l l a s u p e r f i c i e a l f o n d o d e l m a r e ” , f a c e n d o l e v a s u c o m p e t e n z e g i à c o n s o l i d a t e . H a r i c o r d a t o c o m e l e n a v i d i s u p e r f i c i e s t i a n o e v o l v e n d o i n m o t h e r s h i p i n g r a d o d i o p e r a r e e c o o r d i n a r e f l o t t e d i m e z z i s u b a c q u e i , e c o m e l ’ a c q u i s i z i o n e d i c o m p e t e n z e e l e t t r o a c u s t i c h e e d i a s s e t c o m e V a s a b b i a a m p l i a t o l a c a p a c i t à i n d u s t r i a l e d e l g r u p p o . “ P a r l i a m o d i d r o n i d i o g n i d i m e n s i o n e , m e z z i s u b m e r g i b i l i , s e n s o r i e s i s t e m i a v a n z a t i c h e d e v o n o e s s e r e o r c h e s t r a t i a t t r a v e r s o s o f t w a r e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” . D a l p u n t o d i v i s t a i n d u s t r i a l e , h a r i m a r c a t o l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e t e c n o l o g i e d u a l u s e : “ N o n è a l t r o c h e u n o s v i l u p p o u n i v o c o , m a c o n u n o s g u a r d o d u p l i c e : d a u n l a t o s u p p o r t a i s i s t e m i d i d i f e s a , d a l l ’ a l t r o p r o t e g g e l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e c i v i l i ” . C a f a r o h a p o i s o t t o l i n e a t o u n s e c o n d o l i v e l l o d i o r c h e s t r a z i o n e , q u e l l o d e l l e c o m p e t e n z e : “ A b b i a m o a g g i u n t o a l t e a m p r o f e s s i o n a l i t à c o n e s p e r i e n z a p r o f o n d a n e l l ’ u n d e r w a t e r , d a l l a d i f e s a a i s e t t o r i c i v i l i , e q u e s t a i n t e g r a z i o n e d e v e e s s e r e s v i l u p p a t a i n m o d o a r m o n i c o e o m o g e n e o ” . I n c h i u s u r a , h a r i c h i a m a t o i l r u o l o d i F i n c a n t i e r i c o m e c a t a l i z z a t o r e d e l l a f i l i e r a : “ C i p i a c e a c c o m p a g n a r e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e : n e i b a n d i d e l P o l o s o n o s t a t i m e s s i a d i s p o s i z i o n e o l t r e 1 5 0 m i l i o n i , e m o l t e a z i e n d e h a n n o g i à m o s t r a t o u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à i n n o v a t i v a ” . U n c o m p i t o c h e , h a c o n c l u s o , “ r i c h i e d e t r a i n o i n d u s t r i a l e , c o m p e t e n z e s o l i d e e c o r a g g i o i m p r e n d i t o r i a l e ” .