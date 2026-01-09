R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n n e a b b i a m o m a i p a r l a t o e i o n o n h o p a r l a t o c o n A r i a n n a " d i u n a s u a c a n d i d a t u r a p e r i l C a m p i d o g l i o o p e r i l P a r l a m e n t o . " A r i a n n a è u n d i r i g e n t e p o l i t i c o d i m a s s i m o l i v e l l o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , u n a m i l i t a n t e s t o r i c a . F i n o r a h a s e m p r e d e c i s o d i n o n a v e r e i n c a r i c h i e l e t t i v i . I o n o n s e m p r e h o c o n d i v i s o q u e l l a s c e l t a . I n o g n i c a s o s o c o m e l a p e n s a l e i e q u i n d i p e n s o c h e l e d e c i s i o n i n e l c a s o l e d e b b a p r e n d e r e l e i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o , r i s p o n d e n d o a d u n a d o m a n d a s u l l e s c e l t e p o l i t i c h e d e l l a s o r e l l a .