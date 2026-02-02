R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a r i f o r m a d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a e n t r a i n u n a f a s e d e c i s i v a . E ' p r o n t a l a b o z z a d e l d i s e g n o d i l e g g e c h e d e l e g a i l G o v e r n o a d a d o t t a r e , e n t r o i l 2 0 2 6 , u n o o p i ù d e c r e t i l e g i s l a t i v i p e r a r r i v a r e a u n T e s t o u n i c o c a p a c e d i g a r a n t i r e m a g g i o r e c h i a r e z z a n o r m a t i v a , m i g l i o r a c c e s s o a l l e c u r e e s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a . I l p e r c o r s o d e l l a r i f o r m a è a l c e n t r o d e l d i g i t a l t a l k ' V e r s o l a n u o v a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a . U n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a e c i t t a d i n i ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E g u a l i a . L ' a p p u n t a m e n t o h a r i u n i t o i p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i d e l c a m b i a m e n t o : M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e e p r o m o t o r e d e l d i s e g n o d i l e g g e ; S t e f a n o C o l l a t i n a , p r e s i d e n t e d i E g u a l i a ; U g o C a p p e l l a c c i , p r e s i d e n t e d e l l a X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , e A n n a L i s a M a n d o r i n o , s e g r e t a r i a g e n e r a l e d i C i t t a d i n a n z a t t i v a . I l s i s t e m a n o r m a t i v o d e l l a f a r m a c e u t i c a i t a l i a n a - s i e v i d e n z i a n e l t a l k d i s p o n i b i l e n e i c a n a l i w e b e s o c i a l d i A d n k r o n o s - s i f o n d a o g g i s u o l t r e 1 0 0 l e g g i e c i r c a 7 0 0 p r o v v e d i m e n t i . U n a c o m p l e s s i t à c h e r e n d e e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i u n r i o r d i n o o r g a n i c o , s p e c i e i n u n a s o c i e t à c h e i n v e c c h i a e d o v e a u m e n t a l ' i n c i d e n z a d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e . E p r o p r i o p e r r e n d e r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o a d e g u a t o a l l e n u o v e s f i d e d i s a l u t e , l a r i f o r m a p u n t a a r a z i o n a l i z z a r e l a n o r m a t i v a s u a c c e s s o a i f a r m a c i , c o n t r o l l o d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a , s e r v i z i s a n i t a r i e r o g a t i d a l l e f a r m a c i e e r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e a s s i s t e n z i a l e t e r r i t o r i a l e . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n a s e m p l i f i c a z i o n e l e g i s l a t i v a , m a d i u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " L a r i f o r m a d e l T e s t o u n i c o s u l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a - s p i e g a G e m m a t o - n a s c e p e r r e n d e r e i l f a r m a c o p i ù a c c e s s i b i l e a l c i t t a d i n o e p e r c r e a r e o p p o r t u n i t à p e r u n c o m p a r t o c h e i n I t a l i a v a l e c i r c a 5 6 m i l i a r d i d i e u r o e d è u n o d e i p r i n c i p a l i m o t o r i d e l l a n o s t r a e c o n o m i a " . U n n o d o c e n t r a l e è l ' e q u i l i b r i o t r a l ' a c c e s s o a i f a r m a c i i n n o v a t i v i e l a n e c e s s i t à d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a i f a r m a c i f u o r i b r e v e t t o , f o n d a m e n t a l i p e r l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e i n u n a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù a n z i a n a . " D o b b i a m o g a r a n t i r e i n n o v a z i o n e - a g g i u n g e - m a a n c h e s o s t e n i b i l i t à , p e r p r e s e r v a r e l ' u n i v e r s a l i s m o d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o " . D a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' i n d u s t r i a , C o l l a t i n a e v i d e n z i a i l c o n t r i b u t o s t r a t e g i c o d i e q u i v a l e n t i e b i o s i m i l a r i . " S o n o f a r m a c i c h e c u r a n o l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e e i n t r o d u c o n o r i s p a r m i i m p o r t a n t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , r i s p a r m i c h e p o s s o n o e s s e r e r e i n v e s t i t i i n i n n o v a z i o n e " , a f f e r m a . T u t t a v i a , i l p r e s i d e n t e d i E g u a l i a r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e s u u n a c r i t i c i t à c r e s c e n t e : l ' i n s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e d e l l e p r o d u z i o n i d e i f a r m a c i f u o r i b r e v e t t i , e q u i v a l e n t i e b i o s i m i l a r i , a p r e z z i d i m e r c a t o b a s s i e f i s s i d a a n n i . " L ' a u m e n t o d e i c o s t i a f r o n t e d i p r e z z i r i m a s t i i n v a r i a t i , i n s i e m e a g a r e b a s a t e e s c l u s i v a m e n t e s u l m a s s i m o r i b a s s o , r i s c h i a d i a l i m e n t a r e i l f e n o m e n o d e l l e c a r e n z e d i f a r m a c i e s s e n z i a l i " . P e r c i t t a d i n i e p a z i e n t i " u n T e s t o u n i c o p u ò d a r e o m o g e n e i t à e s t r a t e g i a a u n a m a t e r i a o g g i f r a m m e n t a t a , c o n r i c a d u t e c o n c r e t e s u l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i , s u l l ' e q u i t à e s u l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e " , o s s e r v a M a n d o r i n o . O l t r e a " g a r a n t i r e u n a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l l e a s s o c i a z i o n i c i v i c h e n e l p r o c e s s o d i c o s t r u z i o n e d e l l a n u o v a n o r m a t i v a " , p e r C i t t a d i n a n z a t t i v a è i m p o r t a n t e a f f i a n c a r e a l l ' i n n o v a z i o n e u n a f o r t e a t t e n z i o n e a i f a r m a c i e q u i v a l e n t i , a n c h e p e r m i g l i o r a r e l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a . T r a i t e m i p i ù c o n c r e t i a f f r o n t a t i n e l d i b a t t i t o , e m e r g e i l c a m b i o d e l c a n a l e d i s t r i b u t i v o d e i m e d i c i n a l i : s t r u m e n t o c h i a v e p e r r a f f o r z a r e l a p r o s s i m i t à d e l l e c u r e , s o p r a t t u t t o p e r i p a z i e n t i a n z i a n i c o n c r o n i c i t à . " S t i a m o s p o s t a n d o p r o g r e s s i v a m e n t e a l c u n e c a t e g o r i e d i f a r m a c i d a l l a d i s t r i b u z i o n e e s c l u s i v a o s p e d a l i e r a a l l e f a r m a c i e t e r r i t o r i a l i , p u b b l i c h e e p r i v a t e c o n v e n z i o n a t e - r i c o r d a G e m m a t o - Q u e s t o m i g l i o r a l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a , r i d u c e l e o s p e d a l i z z a z i o n i e c o n t r i b u i s c e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a " . I p r i m i d a t i p o r t a t i d a l s o t t o s e g r e t a r i o d i m o s t r a n o c h e q u e s t o m o d e l l o , g i à i m p l e m e n t a t o p e r d e g l i a n t i d i a b e t i c i , h a g i à p r o d o t t o r i s p a r m i p e r l e c a s s e d e l l o S t a t o , o l t r e a u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r . P e r C a p p e l l a c c i " i l T e s t o u n i c o c o s t r u i s c e u n a c o r n i c e o r d i n a t a i n c u i f a r c o n v e r g e r e a c c e s s o , s o s t e n i b i l i t à e p r o s s i m i t à . E ' u n a r e v i s i o n e s t r u t t u r a l e d e l l a g o v e r n a n c e f a r m a c e u t i c a f o n d a t a s u d a t i , t r a s p a r e n z a e c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e . M a n o n s i p u ò m o d e r n i z z a r e l a g o v e r n a n c e d e l f a r m a c o - p r e c i s a - s e n z a i n t e r v e n i r e s e r i a m e n t e s u t e t t i d i s p e s a e p a y b a c k . L a d e l e g a p r e v e d e : l a r e v i s i o n e d e i t e t t i d i s p e s a f a r m a c e u t i c a e d e i m e c c a n i s m i d i p a y b a c k , c o n u n c o n f r o n t o r a f f o r z a t o c o n l e R e g i o n i ; l a s o s t e n i b i l i t à e l a c e r t e z z a d e l l e r e g o l e , p e r s u p e r a r e i n t e r v e n t i e p i s o d i c i e c o s t r u i r e u n q u a d r o s t a b i l e ; t r a s p a r e n z a d e i d a t i , p e r c h é s e n z a d a t i t e m p e s t i v i e o m o g e n e i n o n s i g o v e r n a l a s p e s a ; n e u t r a l i t à f i n a n z i a r i a , c o n v a l u t a z i o n i t e c n i c o - f i n a n z i a r i e s o l i d e e r i s p e t t o d e i v i n c o l i d i f i n a n z a p u b b l i c a , e i n f i n e l a l e a l e c o l l a b o r a z i o n e S t a t o - R e g i o n i , p e r c h é t e t t i e p a y b a c k i n c i d o n o d i r e t t a m e n t e s u i s i s t e m i s a n i t a r i r e g i o n a l i " . S u l l ' i t e r d e l l a l e g g e d e l e g a , C a p p e l l a c c i c h i a r i s c e c h e " u n a v o l t a a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o , i l G o v e r n o d o v r à a d o t t a r e i d e c r e t i l e g i s l a t i v i e n t r o i t e r m i n i p r e v i s t i , c o i n v o l g e n d o p i ù m i n i s t e r i , i l C o n s i g l i o d i S t a t o e l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i . U n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e " . L ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o è a r r i v a r e e n t r o i l 2 0 2 6 a u n a r i f o r m a c o n d i v i s a e s t r u t t u r a l e . " I l v e r o o b i e t t i v o è t r o v a r e u n p u n t o d i e q u i l i b r i o t r a i n n o v a z i o n e , c o n t r o l l o d e l l a s p e s a e p r o s s i m i t à d e l l e c u r e - c o n c l u d e G e m m a t o - U n e q u i l i b r i o c h e p e r m e t t a a l s i s t e m a f a r m a c e u t i c o d i f u n z i o n a r e m e g l i o , a v a n t a g g i o d e i c i t t a d i n i e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .