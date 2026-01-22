L o n d r a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - T a g l i ò u n a n e l l o d a l d i t o d i C a r l o I I I , l u c i d ò i G i o i e l l i d e l l a C o r o n a c o n i l s a p o n e , r e a l i z z ò f e d i n u z i a l i r e a l i , i n v e n t ò i g i o i e l l i d i D i a n a e a p p u n t ò l e o n o r i f i c e n z e s u l l a b a r a d e l l a R e g i n a M a d r e . I l G i o i e l l i e r e d e l l a C o r o n a D a v i d T h o m a s , m o r t o l o s c o r s o 1 8 g e n n a i o a l l ' e t à d i 8 3 a n n i , e r a s e m p r e d i e t r o l e q u i n t e d e i g r a n d i e v e n t i , v e g l i a n d o s u i g i o i e l l i d i S t a t o e p r i v a t i . N e l l a J e w e l H o u s e d e l l a T o r r e d i L o n d r a , i n i z i a v a f i n d a g e n n a i o l a s u a l i s t a d i c o m p i t i u f f i c i a l i , t r a c u i l a l u c i d a t u r a d e i g i o i e l l i , u t i l i z z a n d o s e m p l i c e m e n t e a c q u a s a p o n a t a , p e r e v i t a r e i d a n n i c h e i d e t e r g e n t i a b r a s i v i a v r e b b e r o c a u s a t o a q u e s t i s i m b o l i d e l p o t e r e . T h o m a s , c h e s i o c c u p a v a a n c h e d e l l a r i p a r a z i o n e d e i g i o i e l l i , e r a l ' u n i c a p e r s o n a , o l t r e a l m o n a r c a , a u t o r i z z a t a a m a n e g g i a r e i m o n i l i , s e m p r e d i n o t t e , d o p o l a c h i u s u r a a l p u b b l i c o d e i l o c a l i . N o m i n a t o d a l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I n e l l ' e s t a t e d e l 1 9 9 1 , d o p o c i n q u e a n n i t r a s c o r s i p r e s s o l a C a s a G a r r a r d , T h o m a s è s t a t o i l s e t t i m o a r i c o p r i r e i l p r e s t i g i o s o i n c a r i c o d a q u a n d o l a R e g i n a V i t t o r i a c r e ò l a c a r i c a d i G i o i e l l i e r e d e l l a C o r o n a n e l 1 8 4 3 . P r i m a d i l a v o r a r e p e r i r e a l i b r i t a n n i c i , f u i l g i o i e l l i e r e p r e f e r i t o d a l l e f a m i g l i e r e a l i d i N o r v e g i a , M a l e s i a e G i o r d a n i a . I l G i o i e l l i e r e d e l l a C o r o n a è r e s p o n s a b i l e d e l l a m a n u t e n z i o n e e d e l l a c o n s e r v a z i o n e d e i G i o i e l l i d i S t a t o , n o n c h é d e i g i o i e l l i p e r s o n a l i d e i r e a l i . T h o m a s s e r v ì l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I e l a s u a f a m i g l i a i n q u e s t o r u o l o d a l 1 9 9 1 a l 2 0 0 7 . M a c o m e h a o s s e r v a t o i l T i m e s n e l s u o n e c r o l o g i o , l a s u a s t o r i a c o n i W i n d s o r e r a i n i z i a t a m o l t o p r i m a e c o n t i n u ò b e n o l t r e . D a v i d T h o m a s i n c o n t r ò p e r l a p r i m a v o l t a l ' a l l o r a p r i n c i p e C a r l o q u a n d o f u c o n v o c a t o d ' u r g e n z a a B u c k i n g h a m P a l a c e i n s e g u i t o a u n i n c i d e n t e d i p o l o c h e c o i n v o l s e l ' e r e d e a l t r o n o . E r a l a f i n e d e g l i a n n i ' 7 0 . D o p o e s s e r s i i n f o r t u n a t o a l b r a c c i o d u r a n t e u n a p a r t i t a , i l p r i n c i p e d o v e t t e e s s e r e l i b e r a t o d a l l ' a n e l l o c o n s i g i l l o r e c a n t e l o s t e m m a d e l P r i n c i p e d i G a l l e s c h e p o r t a v a a l l ' a n u l a r e . A T h o m a s f u a f f i d a t o i l c o m p i t o d i t a g l i a r e c o n c u r a l ' a m a t o a n e l l o s e n z a d a n n e g g i a r e i l m i g n o l o d e l p r i n c i p e . L a m i s s i o n e f u c o m p i u t a a l l a p e r f e z i o n e , a l p u n t o c h e C a r l o p o c o d o p o g l i c o n f e r ì i l R o y a l W a r r a n t , l a p r e s t i g i o s a e t i c h e t t a d i f o r n i t o r e u f f i c i a l e . N e l 1 9 8 1 , i l p r i n c i p e d i G a l l e s g l i c o m m i s s i o n ò l a c r e a z i o n e d e l l a f e d e n u z i a l e i n o r o g a l l e s e p e r i l s u o m a t r i m o n i o c o n L a d y D i a n a S p e n c e r . I n v i t a t o a l l a c e r i m o n i a n e l l a C a t t e d r a l e d i S t . P a u l , T h o m a s , c h e a v e v a g i à l a v o r a t o p e r l a f a m i g l i a S p e n c e r p e r m o l t i a n n i , r i m a s e i l g i o i e l l i e r e p e r s o n a l e d i D i a n a f i n o a l l a s u a m o r t e n e l 1 9 9 7 . D o p o i l t r a g i c o i n c i d e n t e d i L a d y D . , g l i f u a f f i d a t o i l c o m p i t o d i c a t a l o g a r e l a s u a c o l l e z i o n e d i g i o i e l l i p e r s o n a l i p e r p r e p a r a r e l a l i q u i d a z i o n e d e l l ' e r e d i t à . T r a i g i o i e l l i c h e i n d o s s a v a a l m o m e n t o d e l l ' i n c i d e n t e , c ' e r a n o u n o r o l o g i o m a c c h i a t o d i s a n g u e , u n b r a c c i a l e t t o d i p e r l e r o t t o e u n o r e c c h i n o . L ' a l t r o o r e c c h i n o f u r i t r o v a t o d a g l i i n v e s t i g a t o r i i n c a s t r a t o n e l l ' a b i t a c o l o d e l v e i c o l o , a c a u s a d e l l a f o r z a d e l l ' i m p a t t o . C i n q u e a n n i d o p o , c o n l a m o r t e d e l l a R e g i n a M a d r e n e l 2 0 0 2 , t o c c ò n u o v a m e n t e a l u i c o m p i l a r e u n i n v e n t a r i o d e l l a s u a c o l l e z i o n e d i g i o i e l l i . L a R e g i n a M a d r e a v e v a a f f e r m a t o i n p a s s a t o c h e l a s u a c o l l e z i o n e c o n t e n e v a " n o n m o l t o " . L ' i n v e n t a r i o d e i s u o i p o c h i n i n n o l i – i n r e a l t à , c e n t i n a i a d i p e z z i , l a m a g g i o r p a r t e d e i q u a l i n o n e r a n o m a i s t a t i c a t a l o g a t i c o r r e t t a m e n t e – r i c h i e s e a D a v i d s e t t e l u n g h e s e t t i m a n e d i l a v o r o . Q u a n d o a n d ò i n p e n s i o n e n e l 2 0 0 7 , a l l ' e t à d i 6 5 a n n i , l a r e g i n a E l i s a b e t t a n o m i n ò D a v i d T h o m a s M e m b r o d e l R o y a l V i c t o r i a n O r d e r i n r i c o n o s c i m e n t o d e l s u o l a v o r o e d e i s u o i s e r v i z i . M a n e l 2 0 1 7 , T h o m a s u s c ì d a l p e n s i o n a m e n t o s u r i c h i e s t a d e l p r i n c i p e H a r r y , p e r c r e a r e l ' a n e l l o d i f i d a n z a m e n t o d i M e g h a n M a r k l e . S a r e b b e s t a t o i l s u o u l t i m o g i o i e l l o r e a l e . I n t e r r o g a t o s u l v a l o r e d i q u e s t o p e z z o , c o m p o s t o , s e c o n d o i d e s i d e r i d e l p r i n c i p e , d a u n d i a m a n t e d e l B o t s w a n a e a l t r i d u e p r e s i d a u n a s p i l l a d e l l a c o l l e z i o n e p r i v a t a d i s u a m a d r e D i a n a , i l s u o c r e a t o r e r i s p o s e : " I g i o i e l l i e r i s o n o c o m e i d o t t o r i : n o n p a r l a n o m a i d e i l o r o p a z i e n t i " .