Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Alla 2ª edizione della conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, ospitata nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri 'Salvo DAcquisto' a Roma, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato un messaggio sottolineando la centralità strategica dei nuovi domini spaziale e subacqueo. Solo il 27,3% dei fondali marini è oggi mappato con precisione. Eppure, dagli abissi dipendono sicurezza energetica, comunicazioni e accesso a risorse critiche - ha affermato, ricordando che nel Mediterraneo - corrono oltre 2.500 km di gasdotti, che diventeranno più di 4.000 con il progetto EastMed, e transitano alcune delle principali dorsali di dati del pianeta. Crosetto ha richiamato le prospettive economiche del settore, con un mercato globale che raggiungerà i 300 miliardi di euro entro il 2030, e ha rimarcato come la competizione si stia spostando verso gli abissi e lorbita: È negli abissi che si giocheranno nuove sfide tecnologiche, industriali ed economiche. Sul fronte nazionale, ha ricordato che lItalia ha istituito lAgenzia per la Sicurezza Subacquea e definito oltre 8 miliardi di euro di investimenti al 2039, mentre la filiera industriale ha registrato una crescita del 65% in tre anni. Ampio il riferimento al dominio spaziale: Le infrastrutture orbitali rappresentano la spina dorsale di servizi essenziali e sono obiettivi sensibili a minacce ibride sempre più sofisticate, ha dichiarato, indicando la necessità di rafforzare autonomia e capacità europee. Centrale anche il tema cyber: Nel primo semestre 2025 abbiamo osservato un +53% di attacchi cyber e un +98% di incidenti con impatto confermato, con le Pmi come bersaglio più vulnerabile. Da qui lesigenza di un salto di qualità: Integrazione tra dominio cyber ed elettromagnetico, sviluppo di capacità militari dedicate, istituzione di una riserva cyber e creazione di un Centro nazionale per il contrasto alla guerra ibrida, struttura che secondo il ministro dovrebbe contare almeno 5.000 specialisti. Viviamo unepoca in cui fondali marini e spazio orbitale sono diventati snodi essenziali per la sicurezza, la resilienza economica e la libertà delle nostre democrazie, ha concluso Crosetto, augurando ai partecipanti unedizione ricca di riflessioni, collaborazioni e visioni per il futuro del nostro Paese.