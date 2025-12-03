R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l l a 2 ª e d i z i o n e d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , o s p i t a t a n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i ' S a l v o D ’ A c q u i s t o ' a R o m a , i l M i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o h a i n v i a t o u n m e s s a g g i o s o t t o l i n e a n d o l a c e n t r a l i t à s t r a t e g i c a d e i n u o v i d o m i n i s p a z i a l e e s u b a c q u e o . “ S o l o i l 2 7 , 3 % d e i f o n d a l i m a r i n i è o g g i m a p p a t o c o n p r e c i s i o n e . E p p u r e , d a g l i a b i s s i d i p e n d o n o s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , c o m u n i c a z i o n i e a c c e s s o a r i s o r s e c r i t i c h e - h a a f f e r m a t o , r i c o r d a n d o c h e n e l M e d i t e r r a n e o - c o r r o n o o l t r e 2 . 5 0 0 k m d i g a s d o t t i , c h e d i v e n t e r a n n o p i ù d i 4 . 0 0 0 c o n i l p r o g e t t o E a s t M e d , e t r a n s i t a n o a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i d o r s a l i d i d a t i d e l p i a n e t a ” . C r o s e t t o h a r i c h i a m a t o l e p r o s p e t t i v e e c o n o m i c h e d e l s e t t o r e , c o n “ u n m e r c a t o g l o b a l e c h e r a g g i u n g e r à i 3 0 0 m i l i a r d i d i e u r o e n t r o i l 2 0 3 0 ” , e h a r i m a r c a t o c o m e l a c o m p e t i z i o n e s i s t i a s p o s t a n d o v e r s o g l i a b i s s i e l ’ o r b i t a : “ È n e g l i a b i s s i c h e s i g i o c h e r a n n o n u o v e s f i d e t e c n o l o g i c h e , i n d u s t r i a l i e d e c o n o m i c h e ” . S u l f r o n t e n a z i o n a l e , h a r i c o r d a t o c h e l ’ I t a l i a “ h a i s t i t u i t o l ’ A g e n z i a p e r l a S i c u r e z z a S u b a c q u e a e d e f i n i t o o l t r e 8 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i a l 2 0 3 9 ” , m e n t r e l a f i l i e r a i n d u s t r i a l e “ h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l 6 5 % i n t r e a n n i ” . A m p i o i l r i f e r i m e n t o a l d o m i n i o s p a z i a l e : “ L e i n f r a s t r u t t u r e o r b i t a l i r a p p r e s e n t a n o l a s p i n a d o r s a l e d i s e r v i z i e s s e n z i a l i e s o n o o b i e t t i v i s e n s i b i l i a m i n a c c e i b r i d e s e m p r e p i ù s o f i s t i c a t e ” , h a d i c h i a r a t o , i n d i c a n d o l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e a u t o n o m i a e c a p a c i t à e u r o p e e . C e n t r a l e a n c h e i l t e m a c y b e r : “ N e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 a b b i a m o o s s e r v a t o u n + 5 3 % d i a t t a c c h i c y b e r e u n + 9 8 % d i i n c i d e n t i c o n i m p a t t o c o n f e r m a t o ” , c o n l e P m i c o m e b e r s a g l i o p i ù v u l n e r a b i l e . D a q u i l ’ e s i g e n z a d i u n s a l t o d i q u a l i t à : “ I n t e g r a z i o n e t r a d o m i n i o c y b e r e d e l e t t r o m a g n e t i c o , s v i l u p p o d i c a p a c i t à m i l i t a r i d e d i c a t e , i s t i t u z i o n e d i u n a r i s e r v a c y b e r e c r e a z i o n e d i u n C e n t r o n a z i o n a l e p e r i l c o n t r a s t o a l l a g u e r r a i b r i d a ” , s t r u t t u r a c h e s e c o n d o i l m i n i s t r o “ d o v r e b b e c o n t a r e a l m e n o 5 . 0 0 0 s p e c i a l i s t i ” . “ V i v i a m o u n ’ e p o c a i n c u i f o n d a l i m a r i n i e s p a z i o o r b i t a l e s o n o d i v e n t a t i s n o d i e s s e n z i a l i p e r l a s i c u r e z z a , l a r e s i l i e n z a e c o n o m i c a e l a l i b e r t à d e l l e n o s t r e d e m o c r a z i e ” , h a c o n c l u s o C r o s e t t o , a u g u r a n d o a i p a r t e c i p a n t i “ u n ’ e d i z i o n e r i c c a d i r i f l e s s i o n i , c o l l a b o r a z i o n i e v i s i o n i p e r i l f u t u r o d e l n o s t r o P a e s e ” .