R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I o l e p o s s o d i r e c h e a b b i a m o p e r s o l ' o c c a s i o n e , i o h o d a t o l a d i s p o n i b i l i t à " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì a p r o p o s i t o d e l l ' i n v i t o d i G i o r g i a M e l o n i a l p r e s i d e n t e M 5 S c o n E l l y S c h l e i n p e r u n d i b a t t i t o a t r e a d A t r e j u . " I o e S c h l e i n a v r e m m o a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i s o s t i t u i r c i a n c h e a q u e l l e c o n f e r e n z e s t a m p a c h e l e i ( G i o r g i a M e l o n i n d r ) n o n v u o l e a v e r e , e l ' a v r e m m o p o t u t a i n c a l z a r e p e r r i s p o n d e r e a i d a t i r e a l i c h e l e i s t a r i a s s u m e n d o , a c u i l e i n o n r i s p o n d e " .