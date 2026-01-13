Frazioni più sicure con l’arrivo di ulteriori telecamere. Un importo di 32mila euro è la somma appostata dal Comune in bilancio per ampliare il sistema di videosorveglianza già esistente. L’ondata di furti in abitazioni avvenuta negli ultimi tempi ha innalzato l’asticella del livello di paura e preoccupazione nelle comunità che, a più riprese, hanno invocato l’intervento delle istituzioni preposte per far fronte all’inquietante fenomeno. Non a caso, la richiesta di incrementare il numero delle telecamere è stata quella maggiormente rappresentata in diversi emendamenti, presentati dai gruppi di opposizione, durante la discussione del bilancio di previsione approvato lo scorso 17 dicembre dal consiglio comunale. Alcune di quelle proposte erano state bocciate o trasformate in raccomandazioni perché «l’amministrazione ha già previsto risorse, non diremo mai no all’installazione di altre telecamere» aveva spiegato la sindaca Chiara Frontini. E quanto dichiarato allora, trova conferma nella determina dirigenziale, pubblicata in questi giorni ma datata 26 dicembre. L’installazione dei nuovi dispositivi va ad ampliare il progetto della Vedetta civica, il sistema di videosorveglianza cittadino che per l’amministrazione «costituisce un’infrastruttura di rilevante interesse strategico, in quanto strumento essenziale per il presidio del territorio, la tutela del patrimonio pubblico e il rafforzamento delle condizioni di sicurezza urbana, svolgendo funzioni di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi, nonché di supporto operativo alle forze di polizia e alle politiche integrate di sicurezza urbana». A fronte delle istanze pervenute dai cittadini “risulta prioritario - recita l’atto dirigenziale - procedere all’implementazione e al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, con particolare riferimento alla tutela delle frazioni di Bagnaia, San Martino al Cimino, Grotte Santo Stefano e delle aree periferiche cittadine”.

I nuovi sistemi di videosorveglianza che verranno installati sono dotati anche di funzionalità di lettura delle targhe.

L’appalto, importo di spesa 32mila euro, è stato affidato alla ditta Secur Impianti, con sede in Viterbo, che avendo già curato la realizzazione del sistema della Vedetta civica è in possesso di una conoscenza diretta dell’architettura tecnica, delle modalità di funzionamento e delle soluzioni tecnologiche adottate. Circostanza che consente di assicurare l’effettiva integrazione delle nuove installazioni nel sistema esistente, evitando disallineamenti tecnologici e criticità operative. L'intervento prevede fornitura e posa in opera di sistemi di videosorveglianza completi, comprensivi di apparecchiature di ripresa, strutture di supporto, sistemi di alimentazione elettrica e sistemi di trasmissione dei dati. La Secur Impianti dovrà garantire pure la piena visibilità e fruibilità dei flussi digitali anche alle altre forze di polizia. Nella determina dirigenziale, responsabile del provvedimento è il dirigente Mauro Vinciotti, si specifica inoltre che la definizione puntuale delle postazioni di installazione e delle specifiche tecniche di dettaglio “sarà oggetto di un successivo progetto definitivo, da elaborarsi sulla base di un progetto generale di massima e da sottoporsi, nel rispetto delle competenze previste, alla valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”