«Tolleranza zero per chi sporca la città». L’annuncio arriva dalla sindaca Chiara Frontini dopo l’ennesimo caso di abbandono di rifiuti in strada. Questa volta, però, la polizia locale è risalita agli autori che sono stati multati. A darne notizia la stessa sindaca: “Presi e sanzionati gli incivili che puntualmente lasciavano rifiuti per strada in via Saffi”, ha scritto sui social.

La prima cittadina ricorda le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale contro il degrado e più nello specifico sulla questione dei rifiuti.

«Abbiamo avviato il nuovo appalto dei rifiuti che sta mettendo ordine e puntualità nel ritiro e lo smaltimento dei rifiuti in città - ripercorre Chiara Frontini - abbiamo aperto l’eco centro del Poggino. Abbiamo installato nuove telecamere nei punti sensibili di sversamento dei rifiuti e nelle isole di prossimità, a breve metteremo a terra le nuove». La sindaca osserva però che «le politiche adottate però poco possono contro gli incivili, con i quali vale solo il pugno duro».

Per questo ringrazia Viterbo Ambiente e la polizia locale «per il lavoro svolto, con il coordinamento dell’assessore Giancarlo Martinengo» e annuncia «tolleranza zero per chi pensa di utilizzare la città come una discarica».

Le fa da eco l’assessore Martinengo: «Il rispetto dell’igiene urbana non è facoltativo. I controlli continuano e le sanzioni vengono applicate».

Nel frattempo via Saffi è stata ripulita.

Si tratta solo di uno dei casi che ciclicamente vengono segnalati in diverse zone della città. Nei mesi scorsi il fenomeno aveva riguardato l’area nei pressi del cimitero di San Lazzaro che poi è stata ripulita. Qui erano stati annunciati più controlli anche con l’ausilio delle telecamere.