Altre tre persone sono state individuate e sanzionate per aver abbandonato rifiuti in centro e, più nello specifico, in via del Collegio. Grazie all’azione congiunta di Viterbo ambiente e polizia locale è stato possibile risalire agli autori. «Ancora pugno duro contro gli abbandoni soprattutto nel centro storico - ha commentato la sindaca Frontini sui social - Tre nuove sanzioni». Si è risaliti agli autori grazie agli “indizi” trovati nelle buste abbandonate compreso l’imballo di una nota piattaforma di e-commerce.

«Una azione giusta nei confronti di tutti i cittadini che rispettano le regole e mantengono il decoro della città» ha detto ancora la sindaca.

Le ha fatto eco l’assessore all’ambiente, Giancarlo Martinengo: « Il rispetto delle regole sulla corretta gestione dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Collaborare significa prendersi cura della città. Segnalare comportamenti scorretti aiuta a mantenere Viterbo più pulita e vivibile per tutti».