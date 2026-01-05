Non si ferma all’alt della polizia è investe due agenti. La donna che era con lui viene trovata con crack ed eroina. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli di prevenzione, particolarmente intensificati per le festività di fine anno, quando la polizia ha proceduto al controllo di un veicolo con a bordo un uomo e una donna. All’intimazione dell’alt rivolta al conducente da agenti della squadra mobile, il mezzo ha accelerato investendo i due operatori che si stavano avvicinando per il controllo, speronando poi una volante che si era collocata davanti per impedirgli la fuga. L’intervento di un secondo equipaggio della squadra mobile ha consentito il blocco definitivo del veicolo e il successivo controllo degli occupanti, entrambi cittadini italiani gravati da numerosi precedenti penali e di polizia.

La successiva perquisizione estesa al veicolo ha permesso di rinvenire nella disponibilità della donna un piccolo quantitativo di crack, eroina e sostanza da taglio. E’ stata quindi denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che con la sua manovra ha provocato lesioni con diversi giorni di prognosi ai due agenti di polizia intervenuti, è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, e su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.