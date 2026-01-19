VETRALLA tra i Comuni vincitori del bando regionale “Arte e Itinerari della Spiritualità”: ottenuto il massimo finanziamento per la Via Francigena del Nord pari ad euro 90.000. Un risultato di grande rilievo per la città di Vetralla, che si è aggiudicata il massimo contributo concedibile dal bando regionale del Lazio “Arte e Itinerari della Spiritualità”, classificandosi tra i Comuni vincitori a livello regionale. Nell’intera provincia di Viterbo, infatti, solo due Comuni sono stati finanziati: Grotte di Castro e Vetralla, a conferma dell’elevata qualità progettuale presentata. Il Comune di Vetralla ha ottenuto un finanziamento pari a 90.000 euro per un progetto dedicato alla Via Francigena del Nord, uno dei principali itinerari spirituali e culturali che attraversano il territorio comunale. Il bando prevedeva la possibilità di candidare tutti i cammini di rilevanza nazionale e internazionale – come la Via Francigena del Sud, il Cammino di San Benedetto e il Cammino di San Francesco. L'itinerario, fortemente voluto e promosso dall’Assessorato alla Cultura, è stato affidato, secondo indicazioni progettuali, a un artista di chiara fama come Angelo Russo, la cui proposta artistica coadivuvata dall'idea e dalle altre caratteristiche tecniche necessarie, ha ottenuto un punteggio tale da consentire l’accesso a questo contributo di assoluto rilievo. Accanto all’artista principale, il progetto vedrà il coinvolgimento di artigiani e artisti del territorio, tra cui l’artista ceramista Alessia Sanetti, in un dialogo virtuoso tra arte contemporanea e tradizione locale. Al di là dell’importante risultato economico, questo contributo rappresenta un passaggio di valore storico per Vetralla. Il progetto prevede infatti la realizzazione di installazioni artistiche di altissimo livello, pensate appositamente per integrarsi nel paesaggio senza necessità di interventi manutentivi invasivi da parte dell'uomo, lasciando un segno duraturo e sostenibile nel tempo. L’idea alla base dell’intervento è quella di un percorso breve ma altamente simbolico, nel quale il pellegrino viene idealmente accompagnato all’ingresso di un tratto della Via Francigena che attraversa Vetralla e ne esce trasformato, arricchito sul piano spirituale e interiore. Un’esperienza immersiva che unisce arte, silenzio, riflessione e paesaggio. Il percorso sarà illustrato nel dettaglio – con immagini, descrizioni, indicazioni e contenuti artistici – in una conferenza stampa dedicata, che verrà convocata appositamente nelle prossime settimane. Un ringraziamento particolare va alla Regione Lazio, al consigliere regionale Zelli quale importante anello di congiunzione, che ancora una volta dimostra attenzione e vicinanza concreta ai territori e ai Comuni, sostenendo progettualità capaci di coniugare cultura, spiritualità e sviluppo turistico. Un intervento che si inserisce in un contesto già fortemente identitario per Vetralla, città attraversata dalla Via Francigena e custode di luoghi di straordinario valore storico e spirituale, come l’area di Foro Cassio, legata alle origini stesse del tracciato francigeno dove fu ospitato per la notte Sigerico, l'arcivescovo di Canterbury. Sito che vive ed è tenuto aperto durante l'anno grazie a una convenzione con un nutrito e appassionato gruppo di volontari della città. Un patrimonio che, grazie a questo progetto , verrà ulteriormente arricchito e reso fruibile ai tantissimi pellegrini che ogni anno attraversano Vetralla. Un segno indelebile, destinato a restare nel tempo, nel nome dell’arte, della spiritualità e dell’identità profonda di Vetralla. «Il finanziamento assegnato a Vetralla - dichiara il Consigliere Regionale Zelli - nell’ambito del bando Arte e Itinerari della Spiritualità rappresenta un risultato di grande valore per tutto il territorio della Tuscia. Si tratta di un progetto che ha saputo coniugare, idea, qualità artistica, valore tecnico identità culturale e visione strategica, centrando pienamente gli obiettivi della Regione Lazio: valorizzare i cammini, sostenere i Comuni e lasciare segni concreti e duraturi nei territori. Il fatto che, nella provincia di Viterbo, solo due Comuni siano stati finanziati dimostra l’eccellenza delle proposte presentate. Vetralla ha saputo distinguersi e questo risultato va riconosciuto e sostenuto». «Questo finanziamento è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. - spiega il sindaco Sandrino Aquilani - Vetralla si conferma così un punto di riferimento lungo la Via Francigena e un Comune capace di progettare con qualità e visione. Ottenere il massimo contributo previsto dal bando regionale significa aver lavorato bene, con competenza e con un’idea chiara di sviluppo culturale e turistico. È un risultato che premia l’Amministrazione, gli uffici comunali e tutti coloro che credono in una Vetralla che investe sulla propria storia e sulla propria identità, guardando al futuro». «Questo progetto - spiega infine L'assessore alla Cultura, al Turismo e alla via Francigena Daniela Venanzi - nasce da una visione precisa: trasformare un tratto della Via Francigena in un’esperienza artistica e spirituale capace di lasciare un segno profondo in chi lo attraversa. Non semplici installazioni, ma un percorso pensato per accompagnare il pellegrino e restituirgli qualcosa sul piano interiore. La scelta di affidare l'incarico a un artista di chiara fama come Angelo Russo che ha restituto bellezza e magia all'idea iniziale a cui ho pensato, e di coinvolgere artigiani del territorio va proprio in questa direzione. Il finanziamento regionale non è solo una bellissima notizia, ma un intervento destinato a rimanere nel tempo, a beneficio della città e dei tantissimi pellegrini che attraversano Vetralla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA