TOLFA - A due anni dall’inizio della nuova gestione il Ristorante Tramontana continua a scrivere una bella storia di crescita e successo, fatta di impegno, passione e legame familiare. Una realtà che, con il tempo, è riuscita a consolidarsi come punto di riferimento per chi ama la buona cucina e l’accoglienza autentica, nel segno della continuità e della qualità. Protagonisti di questa avventura sono Enrico Moroni, Bruna Cimaroli, Gabriella Moroni ed Ettore Moroni: quattro persone, una famiglia, un’unica grande squadra. “Li elenchiamo in ordine anagrafico – scherzano – ma ognuno ha un ruolo fondamentale, e il contributo di ciascuno è parte essenziale del successo del ristorante”. Nell’ultimo anno il team si è ulteriormente rafforzato grazie all’ingresso in cucina di Ettore Moroni, che ha assunto la mansione di aiuto cuoco, affiancando lo chef Enrico Moroni. Padre e figlio, fianco a fianco ai fornelli, hanno dato nuova linfa al menù del Tramontana, coniugando esperienza, creatività e attenzione ai dettagli. Una sinergia che ha permesso di valorizzare ancora di più i piatti della casa, rendendo l’offerta gastronomica sempre più apprezzata da una clientela affezionata e crescente. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale del Tramontana, che con professionalità, dedizione e spirito di squadra contribuisce ogni giorno al buon andamento del ristorante. Dal servizio in sala alla cucina, ognuno mette il cuore nel proprio lavoro, mantenendo viva quell’atmosfera di calore e familiarità che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi del locale. L’impegno quotidiano della famiglia Moroni, insieme all’intero staff, ha portato il ristorante a essere sempre più conosciuto e stimato, sia dalla clientela storica sia da chi lo scopre per la prima volta. Un riconoscimento che va oltre la qualità della cucina: al Ristorante Tramontana, infatti, ci si sente come a casa, accolti in un ambiente autentico, dove tradizione e passione si incontrano in ogni dettaglio. Un traguardo che riempie d’orgoglio e gratitudine tutta la famiglia Moroni e che rappresenta al tempo stesso uno stimolo a continuare su questa strada, con la stessa determinazione e con l’obiettivo di fare sempre meglio, mantenendo viva la filosofia che da due anni guida il Tramontana: cucinare con amore, accogliere con il cuore.