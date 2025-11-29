SANTA MARINELLA – La Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” prende atto della conclusione anticipata del mandato amministrativo guidato dal sindaco Pietro Tidei, sfiduciato a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. «Un epilogo – dice Stefano Marino – che arriva dopo appena due anni e mezzo, segnando il fallimento di un'amministrazione che ha anteposto la propaganda e il “libro dei sogni” alla concretezza e alla risoluzione dei problemi reali della città».

«Questa prematura decadenza non è una sorpresa, ma la naturale conseguenza di una gestione che ha ignorato il degrado urbano, le buche sulle strade, la cronica mancanza di *manutenzione ordinaria* e un sistema di rifiuti che ha trasformato Santa Marinella e Santa Severa in una "discarica a cielo aperto" per troppe settimane – prosegue Marino – L'amministrazione Tidei si è distinta per il silenzio assordante sui disservizi e per le spese contestabili, come la famigerata "Statua del bacio", simbolo di uno sperpero di risorse pubbliche mentre la città affondava nel pressapochismo. Le priorità non sono mai state chiare, e le promesse elettorali si sono scontrate con la dura realtà di un'azione amministrativa inefficiente».

«Fa sorridere, o per meglio dire, provoca una sana indignazione civica – aggiunge l’esponente della lista civica - sentire il Partito Democratico di Santa Marinella definirsi scandalizzato per questo epilogo. Parliamo dello stesso partito che, con lo stesso identico metodo, impose le dimissioni di massa dei consiglieri di maggioranza per sfiduciare l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. È una dichiarazione priva di trasparenza e serietà, che dimostra come per il Pd le logiche di partito contino più della coerenza e del rispetto delle istituzioni».

«Il fallimento di questa giunta – afferma Marino - è il fallimento di una logica di centro-sinistra che, a Santa Marinella, si è dimostrata incapace di garantire quel *decoro urbano* e quella qualità della vita che i cittadini meritano. La lista civica “Io Amo Santa Marinella” augura un buon lavoro al prossimo commissario prefettizio che sarà chiamato a gestire la città in questa fase di transizione. Ci auguriamo di poter instaurare da subito un rapporto di *collaborazione* costruttiva e pragmatica, mettendo a disposizione la nostra conoscenza del territorio e le nostre proposte concrete».

«Infine, – conclude Marino – rivolgiamo un augurio sincero a Pietro Tidei, affinché in questa sua nuova dimensione, lontano dalla politica amministrativa attiva, possa ritrovare la pace e la serenità che evidentemente non riusciva più a conciliare con la gestione della cosa pubblica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA