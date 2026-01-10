S. MARINELLA – Il presidente dell’associazione Acuta, che racchiude i tecnici professionisti edili di S. Marinella, Enrico Carai, invita la commissaria prefettizia a compiere i giusti atti per salvaguardare le opere pubbliche in corso di ultimazione e finanziate dal Pnrr. «Certi politici nostrani sono di fatto squalificati – dice Carai – ecco perché facciamo affidamento alla dottoressa Toscano affinchè eviti di togliere l’incarico a Rup architetto Mecarelli, non perché condivida la scelta fatta dalla ex maggioranza, ossia accentrare tutto nelle mani di un solo tecnico, cosa che i colleghi dell’associazione dei professionisti di Santa Marinella avevano criticato mettendoci a disposizione per collaborare costruttivamente con l’amministrazione. Ma il disastro annunciato dall’ex sindaco è un’amara realtà. Non crediamo che la commissaria possa prendersi la responsabilità di non bloccare tutti i progetti in campo, togliendo le castagne dal fuoco al Rup e al Dl. A malincuore vedo che le opportunità che questi contributi europei avrebbero potuto portare alla nostra cittadina, stanno sfumando. Come professionisti, avevamo creduto in questa possibilità, purtroppo non è andata così, ma come cittadini non vogliamo pagare per gli errori di una classe politica che i santamarinellesi non si meritano, abbiamo tirato la cinta per gli errori precedenti e non vorremmo continuare a pagare anche questa volta. Cara commissaria sproni l’attuale Rup affinché porti a casa il risultato e non si faccia tirare dentro dalla becera polemica politica del “muoia Sansone con tutti i Filistei”.

