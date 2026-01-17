LADISPOLI – Residenti infuriati per le condizioni di alcune vie, senza luce di sera, con la paura di circolare. Lo denunciano gli stessi abitanti di via Lazio e altre strade della città. «I lampioni sono spenti e non si sa il motivo – affermano alcuni abitanti. È una situazione che deve essere risolta al più presto». Sul caso è intervenuto l'ex consigliere comunale Giovanni Maria Ardita. «Ho ricevuto numerose segnalazioni – afferma Ardita - ma non avendo più incarichi non sta a me risolvere la questione. Capisco il problema, i cittadini devono ricevere risposte chiare e concrete dal comune. Certo vedere quelle strade non illuminate, quando la sera cala, qualche domanda ce la dobbiamo pur fare». Nelle scorse settimane invece si erano fatti sentire i residenti del quartiere ladispolano Miami denunciando praticamente la stessa criticità dell’illuminazione carente con i timori dei malintenzioni in azione a ridosso di villini e appartamenti.

