FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino informa che Aeroporti di Roma ha comunicato la necessità di effettuare un intervento urgente di riqualifica su una delle tubazioni di mandata dell’impianto idrovoro a servizio della pista 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci.
Si tratta di un’infrastruttura strategica non solo per le operazioni aeroportuali, ma anche per la sicurezza idraulica delle aree limitrofe, in particolare Piana del Sole e Parco Leonardo, già più volte esposte a criticità legate al deflusso delle acque.
Per consentire l’allestimento del cantiere e l’esecuzione delle lavorazioni di ripristino della tubazione, sarà quindi necessaria l’interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica nel tratto interessato.
La sospensione della percorrenza scatterà a partire dal 19 gennaio 2026.
Secondo le informazioni fornite da Aeroporti di Roma, la durata complessiva dell’intervento è stimata in circa tre mesi, salvo imprevisti legati alle condizioni operative o meteo.
L’intervento che verrà eseguito rientra in un quadro di manutenzione straordinaria ritenuto indispensabile per garantire l’efficienza dell’impianto idrovoro, elemento chiave per la gestione delle acque meteoriche in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idraulico.
Il Comune di Fiumicino ha fatto sapere che eventuali aggiornamenti sui tempi di conclusione dei lavori o su percorsi alternativi per ciclisti e pedoni verranno comunicati tempestivamente.
