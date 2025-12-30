S. MARINELLA – Continuano gli eventi al castello della rassegna Natale al Castello. Un viaggio straordinario tra sogno e meraviglia animerà il maniero il 1° gennaio con il Bosco incantato, uno spettacolo stravagante e ricco di fantasia che trasporterà grandi e piccini in un mondo popolato da elfi magici, fate luminose e coloratissime farfalle provenienti dal cuore del bosco incantato. Gli artisti si esibiranno in una postazione scenografica a tema, con numeri di equilibrismo, giocoleria e danze. Il programma dedicato ai bambini proseguirà grazie agli appuntamenti del 2 e 5 gennaio con la scrittrice Nadia Ramuscello, che con un vivace teatrino di marionette, racconterà le avventure dei suoi ultimi libri, “La Principessa Pulcicuore” e “Biba e Bobo, due cagnolini spaziali”, accompagnando i più piccoli in un mondo di fantasia, amicizia e dolcezza. Al termine di ogni presentazione, seguirà un laboratorio creativo in cui i bambini potranno realizzare marionette e piccoli oggetti ispirati alle storie, guidati dall’autrice. Un’esperienza educativa e divertente, pensata per stimolare creatività e amore per la lettura in un’atmosfera di condivisione e magia natalizia. In attesa dell’Epifania, dal 3 al 6 gennaio, la Befana prenderà il posto di Babbo Natale e sarà presente nel borgo illuminato per incontrare i più piccoli, tra racconti e foto ricordo. In particolare, il 6 gennaio, in programma il Circo della Befana. Un pomeriggio di festa, per celebrare la vecchietta più simpatica di tutti i tempi: la Befana. Con i suoi buffi abiti, il lungo naso e la sua inseparabile scopa magica, arriverà accompagnata dai suoi speciali aiutanti per regalare a grandi e piccini un evento ricco di emozioni e divertimento. Per tutto il periodo natalizio il cuore del castello ospiterà un caratteristico mercatino, Natale a corte, immerso tra luci scintillanti, profumi avvolgenti e atmosfere senza tempo, le tipiche casette natalizie ospiteranno prodotti tipici e di alto artigianato presentati da Unpli Lazio e Pro Loco.

