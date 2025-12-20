FIUMICINO - È stato approvato in consiglio comunale, l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una caserma dei vigili del fuoco a servizio della città. Una stuttura chiesta, da tempo e a gran voce dai cittadini, che ribadivano la necessità di un ulteriore presidio per gestire le situazioni di emergenza su tutto il territorio.«Attualmente. ha sottolineato, l’amministrazione, il fabbisogno degli interventi è garantito dalla caserma presente in aeroporto, dove sono stati potenziati mezzi e risorse per rispondere alle esigenze del territorio».

«L’ordine del giorno approvato è in linea con la strategia della mia amministrazione. – ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini nel suo intervento in aula – Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo avviato un confronto costante con i vertici dei vigili del fuoco e realizzato sopralluoghi per individuare la location più idonea. L’approvazione del Consiglio comunale rafforza ulteriormente i nostri obiettivi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA