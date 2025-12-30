LADISPOLI – L’attesa è finita. Il rapper Guè e Rose Villain sono pronti ad infiammare il pubblico nella serata di San Silvestro. Città che per il terzo anno proporrà un big per il concertone di Capodanno dopo Gianna Nannini e Nek, è la volta di un duo sempre più in voga tra i ragazzi. Ecco perché è previsto un esodo massiccio di giovani dai comuni limitrofi come Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia ma anche dalla Capitale per raggiungere piazza Falcone, l’area dove è stato allestito il palco a due passi dal municipio. Lo spettacolo sarà gratuito e saranno formati almeno due accessi principali uno in via Torino e l’altro all’incrocio tra piazza Falcone e via Firenze. I varchi, naturalmente, saranno presidiati dalle forze dell’ordine e dai volontari di diverse associazioni che controlleranno chiunque. Imponente lo schieramento di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sia dove è previsto lo show ma anche nelle zone limitrofe. E non solo. Agenti e militari saranno appostati in centro, agli ingressi di Ladispoli e nei pressi dello scalo ferroviario. Difficile l’arrivo con i treni da parte degli spettatori romani perché al ritorno l’ultima corsa ogni giorno parte alle 23.06 e quindi non ci sarebbe nemmeno tempo per il cin cin di mezzanotte. Il treno successivo partirebbe alle 6.24. Più facile arrivino a Ladispoli le persone che hanno deciso pure di pernottare in albergo o in uno dei 107 b&b o chi comunque si metterà in viaggio senza concedersi troppi brindisi per evitare sanzioni stradali o il ritiro della patente. L’amministrazione comunale, oltre a sollecitare Trenitalia per attivare un convoglio extra di notte, aveva pensato a delle navette ma il piano non si è concretizzato. Per ragioni di sicurezza scatteranno i divieti. A partire dalle 16 di domani e fino al termine della manifestazione, all’interno dell’intera area pedonalizzata di piazza Falcone non si potrà somministrare, vendere da asporto, detenere e consumare bevande in bottiglie o recipienti di vetro e lattine. È proibito pure introdurre e utilizzare petardi o fuochi d’artificio e portarsi dietro spray urticanti al peperoncino. Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in via Firenze, distante circa 200 metri dall’area del concerto. Vista la posizione centrale, l’amministrazione comunale invita comunque i cittadini residenti a Ladispoli, nei limiti del possibile, a raggiungere piazza Falcone a piedi o con mezzi alternativi.

