ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente, a seguito di una riorganizzazione del commercio su area pubblica approvata con delibera del consiglio comunale del 23 dicembre 2025, ha

apportato alcune modifiche al relativo regolamento, con l’obiettivo di

migliorare e valorizzare l’area mercatale del mercato settimanale del venerdì.



In questo contesto è stato emanato un avviso pubblico finalizzato all’occupazione dei posteggi attualmente non assegnati, che risultano essere in totale sette. Il bando è stato successivamente pubblicato anche sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) del

30 dicembre. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 28 gennaio 2026.



L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione del commercio su area pubblica portato avanti dall’amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha visto una completa riorganizzazione delle fiere dei Campanelli, di Mezzomaggio e di Sant’Ermete, per le quali sono in uscita specifici bandi.



Particolare attenzione continua a essere riservata al mercato settimanale del venerdì, appuntamento di rilievo per il centro storico, capace di attrarre sia gli aquesiani, da sempre abituati a rifornirsi presso alcuni banchi di fiducia, sia cittadini provenienti dai comuni limitrofi, grazie alla varietà dell’offerta commerciale.

