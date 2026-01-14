256 posti auto, di cui 7 riservati ai disabili, 9mila metri quadri di superficie, oltre 2 milioni di euro investiti.

Sono i numeri del parcheggio in via Falcone e Borsellino, adiacente al tribunale, inaugurato ieri, dopo un importante intervento di riqualificazione, dalla sindaca Chiara Frontini alla presenza del presidente del palazzo di Giustizia Francesco Oddi, del procuratore capo Mario Palazzi e del presidente dell’Ordine degli avvocati Luigi Sini.

L’area, prima sterrata con profonde buche che in caso di pioggia diventava un acquitrino fangoso, ha subito una netta trasformazione: pavimentazione con asfalto drenante, ricircolo dell’acqua, alberature e illuminazione.

«Con l’apertura di questo spazio nel quartiere Riello si conclude il ciclo di riqualificazione di aree a nuovi parcheggi fuori le mura. Un intervento che abbiamo considerato prioritario anche a fronte della forte richiesta proveniente dagli operatori dell’ecosistema giudiziario» ha dichiarato la sindaca Chiara Frontini. Un parcheggio a servizio del palazzo di giustizia ma anche delle attività commerciali vicine che sarà fruibile da oggi. «Un’opera concreta in uno spazio prima degradato» ha tenuto a ribadire la prima cittadina per poi sottolineare la presenza di «camminamenti protetti per i pedoni all’interno del parcheggio e l’abbattimento totale delle barriere architettoniche» e «la sosta è gratuita». Ha anche annunciato che in seguito sarà montata anche un’area fitness. Plauso all’intervento dal presidente del tribunale Oddi. «Da 3 anni sono a Viterbo e questo era uno spazio molto degradato. Ora è arrivata una risposta bella e particolarmente utile per il palazzo di Giustizia e le attività della zona. Conoscendo l’edilizia giudiziaria posso dichiarare che sono pochi i tribunali che possono disporre di un’area così curata e funzionale».

Parole a cui hanno fatto eco le dichiarazioni del procuratore capo Palazzi. «Ho sempre concepito il palazzo di Giustizia non come una torre eburnea ma come una casa di vetro che interloquisce con il territorio. E questo parcheggio è l’osmosi tra esigenze del territorio e quelle del palazzo giudiziario». Più eloquente il commento del presidente dell’Ordine degli avvocati viterbesi Sini: «Finalmente».

«Sono quasi 20 anni che il tribunale è qui al Riello e fin dall’inizio abbiamo manifestato l’esigenza di riqualificare quest'area a tutte le amministrazioni e, in periodo elettorale, a tutti i candidati a sindaco. Ora finalmente l’intervento è stato realizzato. È un'opera che accresce il valore del palazzo di Giustizia».

A tenere a battesimo l’apertura del parcheggio, tra gli altri, anche gli assessori alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne e ai Lavori pubblici Stefano Floris, la dirigente Loriana Vittori, il consigliere e avvocato Luigi Gioiosi e il consigliere Ugo Poggi.

Da oggi parcheggio fruibile gratuitamente per tutti.