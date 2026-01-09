A distanza di un anno dalla prematura scomparsa del dottor Patrizio Belli, dirigente del settore Finanziario, la Provincia di Viterbo e l’Upi Lazio hanno voluto organizzare per il 22 gennaio una giornata studio in suo ricordo, dedicata a temi di particolare interesse per gli enti locali e per il territorio regionale e provinciale.

La giornata si svilupperà in due sessioni distinte.

La mattinata sarà dedicata ad affrontare, con la partecipazione di esperti, il tema della nuova contabilità degli enti locali, con un focus specifico sugli accantonamenti e sul fondo rischi contenzioso, argomento, quest’ultimo, particolarmente caro al dottor Belli, che negli anni aveva scritto diversi volumi, diventati un utile vademecum per molti enti locali e per la stessa attività amministrativa e finanziaria della Provincia di Viterbo. La sessione mattutina è rivolta soprattutto a tutti coloro che ricoprono, a vario titolo, un ruolo nel campo economico-finanziario e giuridico, tra cui responsabili degli uffici finanziari, segretari generali, avvocati e revisori contabili. La sessione pomeridiana vedrà invece la presentazione del Report 2025 sul Bes – Benessere equo e sostenibile – delle Province e delle Città metropolitane. La Provincia di Viterbo partecipa da anni al progetto nazionale che misura la qualità della vita attraverso indicatori sociali, economici e ambientali, e non soltanto attraverso il PIL, al fine di valutare il benessere locale e pianificare il futuro, analizzando aspetti come salute, lavoro, istruzione, ambiente e altri elementi centrali nella vita dei cittadini.

Il Benessere equo e sostenibile (Bes) è un insieme di indicatori che hanno lo scopo di valutare il progresso della società non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l’aspetto sociale e ambientale, permettendo di monitorare l’evoluzione di tematiche trasversali come la disuguaglianza e la sostenibilità. La presentazione del Bes rappresenta per il territorio provinciale e per tutti i suoi attori un importante momento di analisi e riflessione sui dati, finalizzato a una programmazione futura più consapevole.

Nell’organizzare l’evento del 22 gennaio, in molti hanno manifestato fin da subito una grande partecipazione affettiva e hanno assicurato la propria presenza all’iniziativa, nel ricordo di Patrizio Belli, figura di grande competenza e dedizione, che ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per l’amministrazione provinciale, distinguendosi per il suo impegno, la professionalità e l’umanità che ha sempre dimostrato.