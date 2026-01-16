LADISPOLI - «Le attività commerciali del territorio partecipino alla 73esima Sagra del carciofo romanesco in programma il 10, 11 e 12 aprile».

L’invito arriva dall’amministrazione comunale ladispolana e in particolare dall’assessore alle Attività produttive, Daniela Marongiu. «Le attività - spiegano da palazzo Falcone - possono presentare domanda per l’assegnazione degli spazi su Viale Italia, arteria principale e cuore commerciale di Ladispoli, collegamento naturale tra la stazione ferroviaria e la piazza centrale, che durante la Sagra si trasformerà in un grande corridoio di accoglienza e visibilità. Termine ultimo per la presentazione delle domande: 2 febbraio 2026. Per informazioni sagra2026@comunediladispoli.it/ Ufficio SUAP: 06.9923.12.55 – 1308 Assessore alle Attività Produttive: daniela.marongi@comunediladispoli.it».

