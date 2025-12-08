In piazza del Comune uno scorcio da cartolina natalizia che ricorda le atmosfere di un paese nordico. Il bianco innevato del bosco - è l’allestimento novità di questo Natale 2025, quattro isole con piante di varie altezze - che esalta le luci calde, dorate, che illuminano il grande albero da 12 metri. E non solo. I palazzi amministrativi della centralissima piazza sono adornati da un tripudio di installazioni luminose, a luce calda. Piazza del Comune e le vie limitrofe gremite di folla ad attendere l’accensione dell’albero. Moltissime le persone presenti che sono state accolte dalla sindaca Chiara Frontini con un «bentornati in piazza del Comune per l’accensione dell’albero che, dopo due anni, torna nel cuore della città». Un momento di «luci e condivisione» ha voluto ribadire. E, dopo aver augurato «Buon Natale Viterbo», all’insegna appunto dello spirito di condivisione ha invitato tutta la piazza a scandire insieme a lei il countdown per il “fiat lux”. Un coro che all’unisono con la prima cittadina ha gridato: «10, 9, 8…». Frontini ha anche tenuto a rendere noto che dal balcone del palazzo del Podestà stavano riprendendo in diretta tutta la cerimonia. Immagini che si potranno poi rivedere su Visititaly. Il saluto della sindaca è stato preceduto dal coro gospel che si è esibito anche dopo l’accensione. In piazza, insieme all’inquilina di Palazzo dei Priori, il prefetto Sergio Pomponio, l’intera giunta comunale, il presidente del consiglio Marco Ciorba e i consiglieri di maggioranza. Tra cui Maria Rita De Alexandris, che al momento dell’accensione si è commossa, e Alessandra Purchiaroni ringraziate dalla sindaca per la bellezza delle installazioni e degli allestimenti da loro curati.