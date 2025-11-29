“Luci e condivisione”. Le parole chiave del claim scelto dalla sindaca Chiara Frontini per caratterizzare il Natale viterbese. Le luci «perché saranno grandi protagoniste delle festività a Viterbo» e condivisione perché «mai come quest'anno anche i commercianti con i loro allestimenti hanno contribuito a rendere più bello il centro storico» ha affermato la prima cittadina, «una sinergia che è motivo di orgoglio. Prosegue la costruzione di un mosaico basato sulla condivisione». Una soddisfazione estesa al gruppo di lavoro, coordinato dalle consigliere Maria Rita De Alexandris e Alessandra Purchiaroni, e alla possibilità di dare vita a una programmazione di qualità, grazie ai fondi disponibili da subito. Un fattore, quello della sinergia tra amministrazione e negozianti per abbellire e rendere più accogliente il centro, messo in risalto da tutti gli intervenuti alla conferenza di presentazione delle iniziative natalizie tenuta a Palazzo dei Priori. Una collaborazione che per il vicesindaco Alfonso Antoniozzi rappresenta «una bella rivoluzione cittadina». L’assessore ha poi fornito alcune anticipazioni sugli eventi in calendario, a iniziare dall’accensione, nella data canonica dell’8 dicembre alle 18, dell’albero e del bosco di Natale in piazza del Comune. Momento «che sarà preceduto e seguito dal coro gospel, mentre nella chiesa di Sant’Angelo in Spatha si terranno dei concerti bandistici e una parata, organizzata da Tetraedro, si snoderà da piazza del Teatro a piazza San Carluccio». Brevi accenni ai concerti di Natale, del 31 dicembre in piazza della Rocca e di Capodanno all’Unione che saranno oggetto di una successiva conferenza stampa ad hoc. «Un Natale scintillante che invoglia cittadini e visitatori a passeggiare per le vie di Viterbo, ricche di allestimenti, di varie animazioni e con la filodiffusione, quest'anno anche in piazza del Comune, che creerà un festoso sottofondo musicale» ha ribadito l’assessore Katia Scardozzi. La centralissima piazza promette di essere il nucleo delle festività con il bosco innevato «con cui vogliamo celebrare il ritorno del grande albero di Natale dopo alcuni anni di assenza» ha evidenziato Purchiaroni.

«Un luogo dove poter rallentare il ritmo della vita frenetica quotidiana ei bambini meravigliarsi» ha aggiunto, spiegando poi che il bosco «è costituito da 4 isole di varia metratura con piccoli alberi di altezze diverse» e vuole rappresentare «un abbraccio alla città». Particolare attenzione poi ai più piccoli che troveranno in piazza San Faustino uno spazio esclusivamente dedicato a loro, abbellito da albero e luci, con proiezioni cinematografiche il 6, 10 e 17 dicembre alle ore 18, e con diverse iniziative a tema natalizio le domeniche 14, 21 e 28 a partire dalle 16,30.

Luminarie e sostenibilità. «A parte il bosco, un ritorno alla luce calda, con elementi diversi per ogni via. Con attenzione ai materiali con cui sono realizzati: alluminio e plastica riciclati. La maggior parte delle luminarie è già installata, manca solo via Marconi, quelle aeree saranno accese il 6 dicembre, alle ore 17». E nella stessa giornata, ma alle 16, taglio del nastro del mercatino di Natale. «Un evento - ha ricordato il consigliere Marco Nunzi - giunto al terzo anno. Il 6, ad accompagnare l'inaugurazione delle 25 casette, un coro gospel itinerante tra via Marconi, Sacrario, piazza delle Erbe e piazza della Repubblica». Diverse le iniziative collaterali previste nell'ambito del mercato fino al 6 gennaio, tra cui: l'8 dicembre dalle 15 la banda itinerante, il 13 dalle 16 spettacolo di magia ea seguire in piazza della Repubblica ci sarà Babbo Natale trampoliere con il suo folletto, il 20 dicembre, dalle 15, sempre in piazza della Repubblica l'angolo di Babbo Natale con laboratorio e area giochi in legno, il 28 dicembre, dalle 17, il carillon vivente tra via Marconi e gli altri spazi che formano “il perimetro” di ambito del mercato.

Inoltre in via Cavour, l'associazione La Rosa organizza per i bambini la distribuzione dei regali, donati da Emporio solidale, che saranno consegnati da Babbo Natale a bordo della sua slitta.