SANTA MARINELLA – Proseguono gli interventi di Acea Ato 2 per il potenziamento della rete idrica nel quartiere Valdambrini.

E' stata emessa nei giorni scorsi, una nuova ordinanza firmata dalla comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli per gestire il traffico durante la nuova tranche di lavori.

E' stato infatti istituito il doppio senso di marcia sulla rotatoria di via Valdambrini, con la chiusura della rotatoria lato via Lazio fino al termine dell'intervento ad opera della Soc. Caldani Irigazione srl in nome e per conto di Acea.

L’intervento, essenziale per garantire un servizio idrico efficiente e ridurre i frequenti disservizi del passato, entra ora nella fase finale, che richiede modifiche sostanziali alla circolazione stradale del quartiere.

Rucordiamo che i lavori alla rete idrica sono in corso da oltre un anno, iniziati nel novembre 2024 e sembra siano oramai in via di ultimazione.

Senza dubbio, l'opera di ammodernamento dell'intera rete idrica del quartiere più popoloso della città, una volta terminata, inciderà sensibilmente nella qualità della vita dei residenti. Allo stesso tempo è da segnalare che si è anche rilevata una prova di resistenza per gli abitanti e i commercianti del quartiere, proprio perché "sotto assedio" del cantiere da oltre un anno.

La concomitanza tra i lavori Acea e la gestione del traffico al Ponte delle Vignacce nello scorso ottobre creò code estenuanti sulla statale, rendendo l'accesso al quartiere una scommessa quotidiana. Così è stato durante la chiusura dei tratti di via Valdambrini, con circolazione deviata o alternata.

Nei fatti c'e da dire che la passata Amministrazione è intervenuta costantemente per monitorare l'andamento dei lavori e sollecitare a più riprese Acea affinché rispettasse il cronoprogramma stabilito.

Imprevisti e rallentamenti hanno prolungato il termine dei lavori, che oggi i residenti attendono con ansia per potersi finalmente riappropriare del proprio quartiere.