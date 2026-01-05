CERVETERI – A Cerveteri è momento di concorsi. Ce ne sono ben sei “per la formazione di una graduatoria e l’assunzione di istruttori contabili, amministratibi, vigili e tecnici”, spiega l’assessore al Personale e Bilancio, Alessandro Gazzella.

“Abbiamo deciso di ampliare l’organico scegliendo i concorsi al posto di altri procedimenti per premiare il merito e il territorio. Crediamo in una Pubblica amministrazione capace di innovare, di rispondere con rapidità e competenza alle sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare e di essere davvero al servizio dei cittadini. Il segnale è chiaro – prosegue l’assessore - vogliamo potenziare l'apparato amministrativo, con nuovo personale e possibilmente, che viva e conosca il nostro territorio e Cerveteri”.

“Con questi concorsi puntiamo dunque a rinforzare tutto l’assetto amministrativo, un lavoro che ci porterà a migliorare l’efficienza degli uffici, ridurre i tempi di risposta e garantire ai cittadini servizi migliori, trasparenti e accessibili – conclude Gazzella – stiamo costruendo un’amministrazione più solida e preparata perché il futuro del nostro territorio merita un impegno concreto. I bandi completi, con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma Inpa”