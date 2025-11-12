l Gruppo BYD, il principale produttore mondiale di Veicoli a Nuova Energia, nell’ambito della partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano (Inter) in qualità di Global Automotive Partner, ha consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata. Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, i calciatori Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno potuto ammirare e prendere in consegna le vetture loro assegnate.

Le protagoniste dell’evento sono state proprio le nuove vetture. In questa occasione è stata presentata la nuova SEALION 7 INTER EDITION, una serie speciale in edizione limitata nata dalla partnership con FC Internazionale Milano. Il progetto celebra l’incontro tra innovazione tecnologica e spirito sportivo, reinterpretando l’identità nerazzurra in chiave automobilistica, con personalizzazioni esclusive.

La SEALION 7 INTER EDITION si distingue per un design distintivo che combina carrozzeria Black Metallizzato e interni Full Black, impreziositi da raffinati dettagli blu Inter. Il logo ufficiale del Club è integrato nella base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta anteriori e posteriori sfoggiano un ricamo high-relief in filato tecnico grigio chiaro, realizzato con cura artigianale.

Le cuciture blu che percorrono plancia, volante, tunnel centrale, pannelli porta, sedili e tappetini dedicati richiamano i colori iconici dell’Inter, arricchite da una banda centrale nerazzurra su ogni seduta e dalle pinze freno blu che completano il concept cromatico. I cerchi esclusivi — da 21’’ per la versione Excellence AWD e 20’’ per la Comfort RWD — conferiscono un ulteriore tocco distintivo. All’accensione dell’infotainment, una grafica dedicata Inter accoglie il conducente, sottolineando la forte identità della serie.

La SEALION 7 INTER EDITION conserva tutta la tecnologia BYD che ha reso il modello un punto di riferimento tra i SUV elettrici di nuova generazione. Prestazioni fluide, autonomia estesa, ricarica rapida e sistemi intelligenti di assistenza alla guida si uniscono a un comfort di bordo di livello premium, per un’esperienza di guida che coniuga emozione e innovazione. La nuova SEALION 7 INTER EDITION sarà disponibile in due configurazioni: la versione Comfort RWD, e la Excellence AWD. Inoltre, per i Soci Inter Club sarà prevista un’offerta speciale, a dimostrazione del legame forte di BYD con il Club e con i tifosi. Disponibile attraverso la rete ufficiale BYD, la serie speciale comprende 250 esemplari unici, pensati per garantire esclusività, con la possibilità di estendere la produzione in base alla domanda dei tifosi nerazzurri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA