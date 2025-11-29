CIVITAVECCHIA – Il presidente di Legacoop Lazio, il civitavecchiese Mauro Iengo, è stato nominato consigliere della Camera di Commercio di Roma, rinnovata con la conferma unanime di Lorenzo Tagliavanti alla presidenza. Iengo rappresenterà le oltre 10mila cooperative laziali, attive in tutti i settori. «Onorato del ruolo – ha dichiarato – mi impegnerò a valorizzare la cooperazione e a contribuire, in una logica di servizio, allo sviluppo dell’economia romana e alla crescita delle imprese del territorio».

