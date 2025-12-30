CIVITAVECCHIA – Vent’anni di passione, di emozione, di lavoro e di ricerca, di entusiasmo e dedizione. L’associazione “Il Presepio” Civitavecchia e Santa Marinella celebra quest’anno il ventennale delle sue attività e fino all’11 gennaio prossimo sarà possibile visitare (orario feriale 15:30/19:30, festivo 10/12:30 e 15:30/19:30 e domani apertura pomeridiana ore 16:30) la mostra alla Rocca Medievale, nel porto storico. Presepi di tutti i tipi e dimensioni, realizzati con le più svariate tecniche, da quelli tradizionali a quelli più originali. Oltre al comune di Civitavecchia, l'evento è stato sponsorizzato da Fondazione Cariciv, Lions Club Civitavecchia - Porto Traiano, Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto, Compagnia portuale, Unicoop Civitavecchia, Redfire estintori e Albani S.r.l.

