VASANELLO – Uno spettacolo meraviglioso quello che la compagnia Res Extensa dance company ha messo in scena Sabato sera nella incantevole Piazza della Repubblica gremita di persone ai piedi del Castello Orsini a Vasanello.

Un successo di pubblico e di critica per uno spettacolo che è stato un vero e proprio viaggio nella bellezza “Fortunati a nascere” ha infatti attraversato, in quasi due ore, un percorso che ha spaziato dalla danza al teatro passando dalla letteratura alla poesia in un susseguirsi di emozioni forti.

Bellissima la performance dell’attore e regista Raffaello Fusaro che ha deliziato il pubblico con passi tratti dal meglio della cultura e letteratura italiana, Dante, San Francesco, Carmelo Bene, Stefano Benni , ma anche monologhi contemporanei di grande originalità ed un importante ricordo del compianto Pietro Angela. Ma i momenti più emozionanti per le tante persone che hanno riempito la Piazza di Vasanello li ha regalati la ballerina e attrice Elisa Barucchieri insieme ai suoi bravissimi ballerini della compagnia Res Extensa le cui evoluzioni sul palco e nell’aria hanno letteralmente lasciato senza fiato il pubblico , tutti con gli occhi rivolti verso il cielo per ammirare uno spettacolo di danza acrobatica unico nel suo genere, mai visto nella nostra provincia. «Siamo veramente felici e soddisfatti di questo successo e di avere ospitato nel nostro comune uno spettacolo di grande impatto visivo e di alto livello culturale – dicono in coro il sindaco Igino Vestri e gli assessori Dominga Martines e Profeta Pieri -. Un successo quello di sabato, che ci ripaga del grande sforzo organizzativo che il nostro piccolo comune ha dovuto mettere in campo per organizzare un grande evento come questo il nostro più grande ringraziamento va agli artisti Elisa Barucchieri e Raffaello Fusaro ed alla loro compagnia, al Consiglio Regionale del Lazio che ha finanziato il progetto, ma soprattutto ai tanti vasanellesi e non presenti sabato sera che , in una serata con tante altre iniziative in tutta la provincia, con la loro presenza hanno dimostrato di apprezzare il grande lavoro che come amministrazione dall’inizio del mandato stiamo facendo su cultura, spettacolo turismo ed istruzione e che continueremo a portare avanti con ancora maggiore forza per il futuro per lo sviluppo turistico culturale di Vasanello».