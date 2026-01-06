CIVITAVECCHIA – Un grande classico riadattato per dare il benvenuto al nuovo anno. Sarà “Il cuore di Frankenstein”, tratto dal grande romanzo di Mary Shelley riletto da Simone Luciani, che ne sarà anche protagonista e regista, a riaprire la stagione del Nuovo Sala Gassman sabato 10 e domenica 11 (sempre con inizio alle 19) dopo la pausa per le festività natalizie.

Limiti, ambizione, responsabilità. Su questi filoni si snoda l’opera di Luciani, che ispirandosi al romanzo della Shelley, uscito per la prima volta nel 1818, torna a proporre sentimenti forti che da sempre segnano e condizionano la vita dell’uomo: il dolore, l’ossessione, la ricerca. Quando il dottor Victor Von Frankestein perde tragicamente il suo adorato fratello minore, William, cade in un turbine di dolore e follia. La sua vocazione alla scienza e all’arte medica vengono messe in discussione, spingendolo verso pratiche occulte che parlano di rinascita di vita infusa in corpi morti. Moderno Prometeo, il dottore inizia a lavorare a un rituale, che fonde scienza e magia, per riportare in vita un pezzo del suo cuore, incoraggiato dallo spettro del fratello che forse è solo nella sua testa. L’esperimento avrà un esito drammatico: il dottor Von Frankenstein sarà costretto a sacrificare la sua stessa vita per porre rimedio ai suoi errori. Una favola nera, un racconto del terrore tra esoterismo e desiderio, che ricorda quanto possa essere pericoloso spingersi oltre ciò che siamo pronti a sostenere. Un testo che inquieta, emoziona, lascia il segno: uno spettacolo che non può essere raccontato, deve essere visto.

Insieme a Luciani sul palco ci saranno Nico Lipparelli, Matteo Tusculano, Filippo Granati e Alice Pierini. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154.

