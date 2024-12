RONCIGLIONE - Si è svolta venerdì pomeriggio la seconda edizione della giornata dell’Intercultura dal titolo “Il sorriso parla una sola lingua”, organizzata dall’istituto Mariangela Virgili in una location davvero suggestiva. Un vortice di colori, sapori, suoni e balli ha animato il borgo medievale, un evento dedicato alla celebrazione delle diversità e all’incontro tra culture differenti. Protagonisti sono stati i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che hanno avuto l’opportunità di immergersi in un mondo ricco di tradizioni e costumi provenienti da ogni angolo del pianeta. Il borgo si è trasformato in un villaggio interculturale, dove ogni classe ha presentato filastrocche, conte, cibi, costumi, canti e feste tradizionali, il tutto coordinato e organizzato dall’insegnante Romina De Angelis che con professionalità e organizzazione ha saputo gestire un grande evento. All’organizzazione non poteva mancare la collaborazione delle instancabili colleghe che si sono adoperate sia nell’allestimento che alla preparazione dell’attività della propria classe. Percorrendo le vie del borgo si veniva catturati dalle specialità tipiche, dove i profumi si mescolavano alle note di musiche tradizionali, creando un’atmosfera festosa e accogliente. I vestiti tipici e le tradizioni sono stati presentati e spiegati con entusiasmo. Le filastrocche e le conte esposte e rappresentate in tante lingue differenti. I piccoli alunni di diverse nazionalità si sono esibiti in balli e canti tradizionali, regalando al pubblico momenti di grande emozione e condivisione. La giornata Interculturale è stata un’occasione preziosa per gli studenti di conoscere e apprezzare culture diverse dalla propria, abbattendo pregiudizi e stereotipi. L’iniziativa ha riscosso un grande successo anche tra i genitori, che hanno partecipato numerosi esprimendo il loro plauso per l’impegno della scuola nel promuovere valori di apertura e tolleranza. La giornata Interculturale si è conclusa con un momento di intensa emozione, rappresentato dal lancio di un palloncino bianco lasciato volare in cielo in memoria di una recente e dolorosa perdita che ha sconvolto tutta la comunità scolastica. «Un ringraziamento speciale alla dirigente Stefania Zega - dicono dall’istituto - che da sempre si adopera per una scuola aperta al territorio, al nuovo e al rispetto delle diverse culture, incentivando le numerose iniziative, alla vicepreside Rosaria Cuzzoli, alle fiduciarie (Gaetani Anna per la scuola dell’Infanzia e Angeletti Marina per la scuola primaria) per aver coordinato l’organizzazione dell’evento, al Comune che ha concesso lo svolgimento della manifestazione ai Borghi, alla Croce Rossa di Ronciglione per l’assistenza, a tutto lo staff che ha curato l’allestimento, ai fonici, alle insegnanti che con entusiasmo, amore e passione hanno coordinato le attività ma soprattutto hanno trasferito importanti valori a tutti i bambini e ovviamente un ringraziamento speciale a tutti i bambini e alle loro famiglie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA