Un rigore dubbio condanna i verdeazzurri del Cerveteri, caduti per 1-0 sul campo del Borgo Palidoro, capaci comunque di tenere testa alla capolista al termine di una gara giocata con carattere e personalità. Decide il gol di Moretti, sul quale Ciaccia non può nulla: il portiere si rende protagonista di almeno tre interventi provvidenziali che lo rendono il migliore in campo, anche se non sufficienti a meritare i tre punti.

Resta il rammarico per una sconfitta immeritata, soprattutto alla luce delle occasioni più importanti create dal Palidoro nel corso del match.

Al termine della gara ha parlato il tecnico Ferretti:

«Abbiamo fatto una grande prestazione, attenta e tatticamente perfetta. Avevamo di fronte una formazione di spessore e non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Mi dispiace per i tifosi: erano tanti e ci hanno spinto fino alla fine, meritavano un risultato diverso. Ci rifaremo mercoledì prossimo, quando arriverà da noi il Fiumicino».

Dello stesso avviso anche il presidente Andrea Lupi:

«Ai tanti tifosi che ci hanno seguito dico grazie. Peccato per una sconfitta arrivata al novantesimo. I ragazzi hanno offerto ancora una volta una prestazione significativa, giocando con concentrazione e determinazione. Ora pensiamo al prossimo impegno: mercoledì ospiteremo un Fiumicino in salute e dovremo dare il massimo, come fatto contro il Palidoro».

