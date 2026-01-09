Tutto pronto per le gare della penultima giornata di andata nei gironi A e C del campionato di Prima Categoria dove militano le formazioni provinciali. Ricordiamo tutto il programma della giornata di sabato. Nel girone A alle 11,15 la capolista Quartiere Campo Oro è di scena a Viterbo per il match contro la pericolante Aurora Viterbo, il resto del programma che prevede tutte le gare con inizio sempre alle ore 11 è il seguente: 1928 Vetralla-Ronciglione United, Calcio Sutri-Allumiere, Castel S.Elia-Dopolavoro Fc, Dm 84 Cerveteri-Maremmana, Nuova Castrense-Montefiascone, Polisportiva Farnese-Fulgur Tuscania e Tarkna Tarquinia-Bagnaia. Per quanto riguarda il girone C la super sfida è quella di sabato delle 11 tra la Vigor Rignano Flaminia e la capolista Anguillara Calcio. Le altre gare delle 11 sono Atletico Focene-Borgata Gordiani, Canale Monterano-Play Selva Candida, Formello Calcio-Cesano, Real Fabrica-Prima Porta Saxa Rubra, Soratte Capena-Atletico Casalotti, Vis Aurelia-Fortitudo Nepi. Alle 14,30 Jfc Civita Castellana-Etrurians.