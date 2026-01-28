Lunedì 26 gennaio i presidenti, i dirigenti e i tecnici di numerose società della provincia di Viterbo hanno trascorso una giornata presso il centro tecnico federale di Coverciano. Nel corso della visita è stato possibile conoscere da vicino gli impianti sportivi, il Museo del calcio, le strutture di allenamento degli atleti azzurri, l’auditorium e l’aula magna. La giornata si è conclusa con un pranzo nella sala utilizzata dai calciatori della nazionale quando sono presenti a Coverciano. Per molti partecipanti si è trattato della prima esperienza, per altri di un gradito ritorno: un’occasione di crescita e confronto, ma anche un momento particolarmente suggestivo, vissuto nei luoghi che abitualmente ospitano i ritiri delle nazionali azzurre. Hanno preso parte all’iniziativa le società Bassano Calcio di Bassano in Teverina, Tuscia United di Villa San Giovanni in Tuscia, Pianoscarano, Vetralla 1928, Barco Murialdina, Città dei Papi, Ischia di Castro e Real Vasanello, oltre ad alcuni componenti della Delegazione provinciale di Viterbo, guidata da Angelo Moracci.