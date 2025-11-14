Una sfida che, molto probabilmente, causerà la settima sconfitta consecutiva nel campionato di serie A1, ma che potrebbe dare bei spunti in vista del doppio scontro salvezza delle prossime settimane e che, in particolare, sarà interessante perché in acqua si affronteranno due squadre e due società che in questi anni hanno imparato a conoscerci. Al centro federale di Viterbo va in scena Nautilus-Sis Roma, quasi un testa-coda, considerando che le capitoline sono da anni al vertice del movimento italiano, anche se senza mai fregiarsi del titolo di campionesse d’Italia, mentre il sette di Daniele Lisi è alla sua prima comparsa nel mondo delle grandi e sta iniziando a capire cosa fare per fronteggiare al meglio squadre che hanno valori tecnici ed economici decisamente diversi.

In acqua anche un volto conosciuto dalle nostre parti, ovvero il portiere Giorgia Bottiglieri, che dopo l’esperienza con la Coser ha girato l’Italia e dallo scorso anno indossa la calottina rossa della Sis Roma, con cui ha vinto la Coppa Italia nella stagione passata. Come già detto, lo sguardo della Nautilus è già rivolto a quello che accadrà dopo la sosta del campionato che ci sarà il prossimo sabato. Il 29 novembre Tortora e compagne saranno di scena alla Sciorba di Genova contro la Locatelli, mentre il 6 dicembre cuori caldi a Viterbo per l’incontro con il Bogliasco.

Due appuntamenti che la Nautilus non si potrà permettere di fallire, dopo la sconfitta del primo scontro salvezza a Catania contro la Brizz. La sensazione è che difficilmente le ultime quattro della classe metteranno dentro punti contro le altrre sei. Le formazioni del ceto medio sono cresciute, quelle in alto qualcosa possono mollare e quelle che combattono per la salvezza sono ancora parecchio distanti dalle altre.

Per andare ai playout con il vantaggio dell’eventuale “bella” in casa c’è da vincere assolutamente i tre scontri diretti casalinghi e provare a mettere dentro qualche punto fuori, meglio se con un bel blitz in casa di qualche diretta concorrente. Nautilus-Sis Roma sarà arbitrata dai fischietti romani Arnaldo Petronilli e Alessandro Carrer.

@RIPRODUZIONE RISERVATA