Mattinata speciale per la Nautilus, che guarda con fiducia al futuro del proprio vivaio. Cinque atlete del settore giovanile hanno preso parte a un allenamento di alto profilo al Foro Italico, inserito nel percorso di selezione della rappresentativa nazionale. A seguire il lavoro il commissario tecnico del Setterosa, Carlo Silipo, insieme al suo staff, con alcune giocatrici della nazionale maggiore scese in acqua al fianco delle giovani per condividere esperienza, intensità e ritmo.

Un’esperienza formativa di grande valore anche per lo staff tecnico della Nautilus, tra cui mister Riccardo Pastorelli, che ha avuto modo di interfacciarsi direttamente con lo staff azzurro e con un tecnico di assoluto prestigio come Silipo, in un confronto utile alla crescita del progetto sportivo societario.

L’iniziativa si inserisce in un periodo interlocutorio per la prima squadra, in attesa della ripresa del campionato prevista per febbraio. La società sta sfruttando questa fase per programmare il prosieguo della stagione, mentre la dirigenza è al lavoro per definire l’ingresso di una nuova giocatrice che andrà a completare la rosa.

Da evidenziare, inoltre, come recentemente diverse atlete del vivaio siano state coinvolte in un progetto di monitoraggio promosso dalla Federazione per le regioni Lazio e Abruzzo, a conferma della qualità del lavoro svolto a livello giovanile.

La Nautilus coglie infine l’occasione per rivolgere un grande in bocca al lupo al 7rosa, impegnato dal 26 gennaio al 5 febbraio agli Europei di Funchal, in Portogallo.

