Per il momento al PalaSupernova non si passa, l’ha capito anche la Jumbo Formia che dopo un buon primo tempo non è riuscita più a trovare soluzioni per fermare la Supernova Fiumicino. All’inizio, infatti, non tutto funziona proprio nel verso giusto, ma ad ogni modo dopo qualche minuto di sostanziale equilibrio la squadra di coach Pasquinelli mette la testa avanti ed inizia a controllare la partita. Un controllo che diventa sempre più convinto verso la fine del primo tempo (+14 al 20’), mentre nella ripresa diventa assoluto predominio. La difesa si stringe e non concede praticamente quasi più nulla agli ospiti, l’attacco è il solito attacco micidiale che non lascia scampo agli avversari: che sia dal perimetro (con Parlato e Norcino) o nel pitturato (con Galan). Finisce 94-64 che tradotto vuol dire settima vittoria nelle prime dieci giornate di campionato.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Jumbo Formia: 94-64.

Supernova Fiumicino: Madonna 3, Norcino 26, Vivero 12, Galan 24, Bartoccetti, Alongi 2, Rinaldi 6, Gil, Di Natale, Parlato 19, Colaiori 2. Coach: Roberto Pasquinelli.

