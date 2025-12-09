Si è concluso il nono turno di gare dei Campionati di Serie C e, nel fortino di casa, entrambe le squadre della RIM Sport Cerveteri sono andate a punti. Bottino pieno per i ragazzi guidati da coach Cataldi, che sono usciti vincenti in 4 set dalla sfida con i romani del Duemila12. Hanno sfiorato l’impresa, invece, le giovanissime verdeblù che, nel derby contro CV Volley (imbattuta nel girone) si sono fermate solo quinto set dopo oltre 2 ore di battaglia.

Serie C Maschile

Iniziamo dalla fine, ovvero dal secondo match andato in scena al PalaRim nel corso del weekend. Contro Duemila12, i ragazzi guidati da coach Luca Cataldi hanno ritrovato la vittoria: «I ragazzi si sono messi tutti a disposizione e alla fine abbiamo portato la partita a casa” ha dichiarato l’allenatore al termine della gara. “Nel primo set abbiamo commesso troppi errori in battuta, poi abbiamo aggiustato il fondamentale e la partita è salita di livello. Abbiamo giocato bene con buone giocate e, chiaramente, quando si vince, si è sempre contenti».

Il prossimo fine settimana, Brunelli e compagni, attualmente ottavi, potranno consolidare la propria posizione a centro classifica. I cerveterani, infatti, sono attesi dalla Pallavolo Cinecittà, attualmente 4 punti più indietro.

Serie C Femminile

Il derby del litorale ha regalato un vero e proprio show. Alla fine, a spuntarla, sono state le civitavecchiesi, ma coach Miliante Ribeiro si è detto molto soddisfatto: «Tranne il primo set, abbiamo giocato molto bene contro le prime in classifica e questo punto è importante per noi. Abbiamo schierato ragazze molto giovani, una 2008, una 2009 e una 2011. Nonostante la poca esperienza siamo riusciti a fare una bella partita, le ragazze hanno seguito le indicazioni. Hanno avuto tutte una grande grinta e tenuto costante la loro tensione tattica».

Intanto, la prossima settimana arriverà una partita chiave per allontanare in modo deciso la zona retrocessione. Le ragazze sfideranno Green Volley, competitor diretta e a quota 8 in classifica. Attualmente undicesime, Giacometti e compagne potrebbero superare proprio le romane e dare una bella sterzata al proprio percorso per affrontare con più tranquillità le prossime gare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA