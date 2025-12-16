Si è concluso un weekend di gare molto importante per le Serie C di volley della RIM Sport Cerveteri, attese da 2 gare pesanti in ottica salvezza. Entrambe le formazioni sono uscite vincenti dai rispettivi impegni romani, salendo di ulteriori 3 punti in classifica.

La Serie C Femminile

Era sicuramente il match più delicato della settimana, con Giacometti e compagne che hanno sfidato Green Volley. Le cerveterane sono partite subito con il piglio giusto e si sono portate avanti 2 set a 0. Le neroverdi hanno poi reagito aggiudicandosi il terzo set, ma, nel quarto, le ragazze della RIM hanno alzato il livello di gioco, dominando dall’inizio alla fine.

Sabato al PalaRim arriverà Isola Sacra, più quotata in classifica e in piena corsa play off. Tuttavia, le verdeblù si sono esaltate proprio contro le big, chissà che non possa accadere di nuovo.

La Serie C Maschile

Vittoria in rimonta per il gruppo guidato da coach Luca Cataldi: “E’ stata una bella partita, giocata molto bene. Oltre alle defezioni normali, avevamo un’assenza al centro che ci ha fatto schierare un giocatore adattato in quel ruolo. Questo ha reso i 3 punti ancora più importanti. I ragazzi sono stati fantastici e questo fa tanto morale. Significa che il lavoro che stiamo facendo porta anche cose buone. Abbiamo interpretato bene le situazioni, commettendo errori, ma trovando sempre la soluzione giusta. Ora aspettiamo Appio” ha concluso l’allenatore.

Infatti, sabato 20 dicembre, Brunelli e compagni – settimi – se la vedranno con Appio, attualmente nel gruppo di testa e, lo scorso anno, fermata solo ai play off promozione. Gli etruschi andranno a caccia dell’impresa.

I parziali delle gare

CFA: Green Volley VS RIM Sport Cerveteri 1-3 (20-25; 23-25; 25-17; 14-25)

CMB: Pallavolo Cinecittà VS RIM Sport Cerveteri 1-3 (29-27; 23-25; 12-25; 23-25)

@RIPRODUZIONE RISERVATA