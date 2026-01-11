Anche la quarta giornata è amara per la Nc Civitavecchia, che al Foro Italico di Roma cede nettamente al Pescara, impostosi per 27-6. I rossocelesti di Marco Pagliarini restano in partita solo nella prima frazione, chiusa sul 4-1 per gli abruzzesi, con una Nc poco incisiva in fase offensiva, incapace di concretizzare diverse azioni e con un rigore fallito che avrebbe potuto riaprire il match.

Con l’ingresso dei titolari pescaresi il divario si amplia progressivamente: il Pescara, capolista a punteggio pieno alla vigilia, prende il pieno controllo dell’incontro e allunga senza particolari difficoltà. Nella parte finale c’è spazio per le rotazioni e per dare minutaggio a tutta la rosa, ma il copione non cambia e il divario resta ampio. Davvero poco da dire sulle sorti della Nc, non si capisce perché esporsi ad una stagione di questo tipo, soprattutto per i ragazzi che scendono in acqua a subire queste batoste.

@RIPRODUZIONE RISERVATA